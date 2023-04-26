Ограничения из-за вспышки бруцеллеза ввели в Костанайской области

Вспышка бруцеллеза произошла в Костанайской области. Заболело около 400 голов крупного рогатого скота, в трех районах области введены ограничения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24» .

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В очагах заражения сейчас работают республиканские противоэпизоотические отряды – дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования. По данным телеканала, на бруцеллез проверяют лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков.

В поселке Сатай выявили 41 случай заболевания у коров. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллёз, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населённых пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.

«Запрещен вывоз, ввоз животных, продукции, сырья, животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллёз будут сняты ограничительные мероприятия. На сегодняшний день оздоровительные мероприятия продолжаются», – рассказала заместитель руководителя регионального управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова.