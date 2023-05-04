Ограничено движение в пунктах пропуска в Мангистауской области

В Мангистауской области модернизируют пункты пропуска на границе с Туркменистаном и Узбекистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по региону.

Фото: пресс-служба КГД

Модернизируют и технически дооснащают пункты пропуска «Темир-баба» (казахско-туркменская госграница) и «Тажен» (казахско-узбекская госграница).

«В рамках реализации проекта пункты пропуска будут обустроены с учетом разделения потоков движения автомобилей для исключения их скрещивания. Появятся складские помещения, автостоянки, карантинные стоянки, отдельные полосы для крупногабаритных/тяжеловесных транспортных средств. Количество полос движения будет увеличено с двух до шести (по 3 в каждую сторону).

Пункты пропуска будут оснащены автоматизированной системой контроля для безостановочного движения автотранспорта. Эта система представляет собой коридор технического контроля. При проезде через него в автоматизированном режиме в отношении товаров и автомашин будет проводиться контроль с использованием технических средств таможенного контроля (инспекционный досмотровой комплекс, измерительное оборудование и так далее).

После модернизации планируется увеличить пропускную способность пунктов пропуска в 8-12 раз и сократить время с часа до 25 минут», – проинформировали в ДГД.

Проект начался в марте 2023 года и должен завершиться в конце следующего года.

При этом, отметили в департаменте, пункты пропуска не закрывались, но есть ограничение для движения автотранспорта и людей.

Участников внешнеэкономической деятельности, перевозчиков и других заинтересованных лиц просят учесть эти ограничения.