Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице активно ведется прием заявок от горожан через онлайн-платформу «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Каждый житель города может озвучить на платформе «Таза Қазақстан» проблему, связанную с благоустройством.

«В систему с начала ее работы поступило почти 1 600 заявок, 1 362 из них выполнены. Остальные находятся в обработке. Другие категории заявок включают в себя благоустройство территорий, вопросы освещения, ремонта дорог, озеленения, ликвидации несанкционированных свалок. Все замечания обрабатываются своевременно, что позволяет минимизировать неудобства для жителей», – уточнили в городской администрации.

Там же добавили, что главное преимущество портала «Таза Қазақстан» - быстрая и прозрачная обратная связь с жителями. Налаживается активный контакт с горожанами, принимаются во внимание их замечания и предложения.