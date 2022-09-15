Энергетика Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам 15 сентября 2022 г. 0:00 Ирина Гончарова Тушите свет! Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергопроизводящей компании. Долг потребителей перед ТОО «МАЭК-Казатомпром» достиг критической отметки почти в 10 млрд тенге. Причем не оплачивают электроэнергию не только физические лица. Наиболее проблемным сегментом, признаются мангистауские коммунальщики, являются государственно-коммунальные предприятия. У ТОО «МАЭК-Казатомпром» есть необходимость в модернизации оборудования. На брифинге на площадке СЦК представитель компании сообщил, что если данные работы не будут выполнены, то в ближайшем будущем может произойти остановка предприятия, а это негативно отразится на обеспечении населения Актау питьевой водой, светом и теплом. – В настоящее время газ, доля которого в себестоимости производства электроэнергии занимает более 60%, и другие необходимые материалы подорожали. В нынешнем году расходы выросли в два раза по сравнению с 2021-м. Кроме того, сотрудники требовали повышения заработной платы. Этого не было в наших планах, но в итоге пришлось увеличить зарплату производственного персонала на 30%, – прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром» Руслан Бектемиров. Министерство энергетики утвердило увеличение тарифа для МАЭК в июле текущего года. Вслед за ним свои заявки в антимонопольный комитет подали энергопередающие и энергоснабжающие компании. То есть те, кто следит за работой и качеством электросетей, а также фирма, собирающая со всех абонентскую плату. Дело в том, что на протяжении двух лет последним запрещали повышать тарифы, и их работа с учетом долгов населения и себестоимости электроэнергии являлась убыточной. – Наша компания осуществляет свою деятельность на территории Мангистауской области с 2018 года. Общее количество потребителей составляет порядка 200 тысяч. Годовой объем превышает два миллиарда киловатт-часов. Это тот объем энергии, который закупается у единственного энергоисточника в регионе – «МАЭК-Казатомпром». Мы занимаемся работой с населением, сбором средств за потребление электроэнергии. С 1 июля энергопроизводящая организация получила новый тариф – 15,59 тенге без учета НДС. Энергосберегающая организация также отправила заявку в антимонопольный орган и получила одобрение. Мы тоже были вынуждены в июле этого года обратиться в антимонопольный орган с просьбой рассмотреть нашу заявку в части увеличения отпускной цены. С 1 сентября тариф поднят. Со своей стороны могу сказать, что наша организация составляющую снабженческой нехватки не увеличивала, то есть фактически, как уже было отмечено ранее, причиной повышения тарифа непосредственно для конечного потребителя явилось то, что выросла себестоимость, – рассказал директор ТОО «Маңғыстау Жарық» Ермек Давлетпаков. С 1 сентября 2022 года услуги электроэнергии для жителей Актау и Мунайлинского района увеличились с 17,88 до 19,49 тенге, или на 9%; для юридических лиц – с 19,96 до 23,95 тенге, или на 20%; для бюджетных учреждений – с 22,12 до 76,92 тенге, или на 247,7%. Рост коснулся также населения Жанаозена, Тупкараганского, Каракиянского, Мангистауского и Бейнеуского районов. В новом тарифе, по словам руководителя департамента по регулированию естественных монополий области Жандоса Салимова, предусмотрены средства на модернизацию электросетей. – На сегодняшний день ГКП «АУЭС» при акимате города Актау осуществляет передачу электрической энергии на территории областного центра. Есть случаи, когда происходят аварийные ситуации. Это связано с изношенностью сетей. В инвестиционной программе заложено поэтапное проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации. Мы ежегодно отслеживаем при сдаче отчета субъекта естественных монополий исполнение данной инвестиционной программы, выполнение всех мероприятий, но процесс этот длительный, за один день ничего не изменить, – сообщил Жандос Салимов. Энергетики повышениям тарифов рады, ведь они заявляли, что уже почти два года работают себе в убыток. Сети изношены, суммы задолженностей растут. А с учетом того, что производитель электроэнергии в регионе всего один, это может привести к катастрофе. Несмотря на увеличение тарифа, в Мангистау он по-прежнему остается одним из самых недорогих в стране. В своем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что нельзя искуственно занижать тарифы коммунальщиков. Повышение цен необходимо для модернизации оборудования и достойной зарплаты сотрудников. Однако рекомендовал тщательнее следить за обоснованностью таких желаний.