Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам

Тушите свет!

Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергопроизводящей компании.

Долг потребителей перед ТОО «МАЭК-Казатомпром» достиг критической отметки почти в 10 млрд тенге. Причем не оплачивают электроэнергию не только физические лица. Наиболее проб­лемным сегментом, признаются мангистауские коммунальщики, являются государственно-коммунальные предприятия.

У ТОО «МАЭК-Казатомпром» есть необходимость в модернизации оборудования. На брифинге на площадке СЦК представитель компании сообщил, что если данные работы не будут выполнены, то в ближайшем будущем может произойти остановка предприя­тия, а это негативно отразится на обеспечении населения Актау питьевой водой, светом и теплом.

– В настоящее время газ, доля которого в себестоимости производства электроэнергии занимает более 60%, и другие необходимые материалы подорожали. В нынешнем году расходы выросли в два раза по сравнению с 2021-м. Кроме того, сотрудники требовали повышения заработной платы. Этого не было в наших планах, но в итоге пришлось увеличить зарплату производственного персонала на 30%, – прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром» Руслан Бектемиров.

Министерство энергетики утвердило увеличение тарифа для МАЭК в июле текущего года. Вслед за ним свои заявки в антимонопольный комитет подали энергопередающие и энергоснабжающие компании. То есть те, кто следит за работой и качеством электросетей, а также фирма, собирающая со всех абонентскую плату.

Дело в том, что на протяжении двух лет последним запрещали повышать тарифы, и их работа с учетом долгов населения и себестоимости электроэнергии являлась убыточной.

– Наша компания осуществляет свою деятельность на территории Мангистауской области с 2018 года. Общее количество потребителей составляет порядка 200 тысяч. Годовой объем превышает два миллиарда киловатт-часов. Это тот объем энергии, который закупается у единственного энергоисточника в регионе – «МАЭК-Казатомпром». Мы занимаемся работой с населением, сбором средств за потреб­ление электроэнергии. С 1 июля энергопроизводящая организация получила новый тариф – 15,59 тенге без учета НДС. Энергосберегающая организация также отправила заявку в антимонопольный орган и получила одобрение.

Мы тоже были вынуждены в июле этого года обратиться в антимонопольный орган с просьбой рассмотреть нашу заявку в части увеличения отпускной цены. С 1 сентября тариф поднят. Со своей стороны могу сказать, что наша организация составляю­щую снабженческой нехватки не увеличивала, то есть фактически, как уже было отмечено ранее, причиной повышения тарифа непосредственно для конечного потребителя явилось то, что выросла себестоимость, – рассказал директор ТОО «Маңғыстау Жарық» Ермек Давлетпаков.

С 1 сентября 2022 года услуги электроэнергии для жителей Актау и Мунайлинского района увеличились с 17,88 до 19,49 тенге, или на 9%; для юридических лиц – с 19,96 до 23,95 тенге, или на 20%; для бюджетных учреждений – с 22,12 до 76,92 тенге, или на 247,7%.

Рост коснулся также населения Жанаозена, Тупкараганского, Каракиянского, Мангистауского и Бейнеуского районов. В новом тарифе, по словам руководителя департамента по регулированию естественных монополий облас­ти Жандоса Салимова, предусмот­рены средства на модернизацию электросетей.

– На сегодняшний день ГКП «АУЭС» при акимате города Актау осуществляет передачу электрической энергии на территории областного центра. Есть случаи, когда происходят аварийные ситуации. Это связано с изношенностью сетей. В инвестиционной программе заложено поэтапное проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации. Мы ежегодно отслеживаем при сдаче отчета субъекта естественных монополий исполнение данной инвестиционной программы, выполнение всех мероприятий, но процесс этот длительный, за один день ничего не изменить, – сообщил Жандос Салимов.

Энергетики повышениям тарифов рады, ведь они заявляли, что уже почти два года работают себе в убыток. Сети изношены, суммы задолженностей растут. А с учетом того, что производитель электроэнергии в регионе всего один, это может привести к катастрофе. Несмотря на увеличение тарифа, в Мангистау он по-прежнему остается одним из самых недорогих в стране.

В своем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что нельзя искуственно занижать тарифы коммунальщиков. Повышение цен необходимо для модернизации оборудования и достойной зарплаты сотрудников. Однако рекомендовал тщательнее следить за обоснованностью таких желаний.