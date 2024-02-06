Около 120 человек госпитализировали в Токио из-за снегопадов

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По данным "Киодо", из-за снегопадов в Токио госпитализировали порядка 120 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Порядка 120 человек экстренно госпитализированы в Токио из-за снегопадов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении находится и служба скорой помощи.

Большинство травм получены при падении на гололеде. Пострадавшим от 4 до 92 лет.

В настоящее время, несмотря на то, что пик непогоды уже миновал, без света остаются 2,4 тысячи домохозяйств в префектурах Сайтама, Канагава, Яманаси и Нагано.

Из-за последствий снегопада в токийском аэропорту Ханэда отменен 31 рейс. По-прежнему частично закрыты ряд участков на скоростных автодорогах, возникли перебои и задержки движения электропоездов.

В понедельник тревога из-за снегопада была объявлена во всех 23 центральных районах Токио, а также в ряде районов префектур Сайтама, Яманаси, Нагано, Тотиги, Ибараки, Тиба и Канагава.

В Токио снег начал идти со второй половины дня понедельника. К утру вторника высота снежного покрова составила 8 сантиметров. Впервые с 11 февраля 2022 года высота снежного покрова превысила 1 сантиметр.

Со второй половины дня понедельника на регион Канто, где находится, в том числе, Токио и соседние с ним префектуры, обрушился сильный по местным меркам снегопад. Было закрыто движение по многим скоростным автомагистралям Токио, перекрыт знаменитый "Радужный мост" - Rainbow bridge. Возникли перебои и в движении электропоездов, отменены несколько междугородных экспрессов, опоздания электричек на западном направлении превышают 45 минут.

#Япония #больница #снегопад

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