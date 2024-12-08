Около 15 тыс. кубометров снега вывезено за ночь из столицы

Столица
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С начала зимнего периода коммунальные службы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

За это время на снежные полигоны вывезено более 70 тысяч грузовиков снега, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

За прошедшую ночь с 7 на 8 декабря коммунальные службы собрали и вывезли из города свыше 15 тысяч кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 1 249 рейса.

Сегодня в снегоуборочных работах по городу задействовано свыше 1,2 единиц спецтехники и более 2,6 дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Всего с начала зимнего периода из столицы вывезено свыше 890 тысяч кубометров снега, что равно объему 70 233 грузовиков.

#Астана #снег #уборка

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