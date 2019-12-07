Около 20 автомобилей застряли в снежных заносах на трассе Нур-Султан – Павлодар

Между поселками Коянды и Приречный на месте снежного заноса скопилось около 20 автомобилей и 25 человек, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДЧС г. Нур-Султан.
"С 6 декабря 20.30 часов в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на трассе с Нур-Султана по всем направлениям для всех видов автотранспорта, но люди, пренебрегая советами экстренных служб, выезжают за пределы города и остаются в плену снежного заноса", - отметили в департаменте.
Так, по информации ДЧС, между поселками Коянды и Приречный на месте снежного заноса скопилось около 20 автомобилей и 25 человек. На подмогу для проведения аварийно-спасательных работ и эвакуации людей с трассы Нур-Султан - Павлодар выехали столичные спасатели в составе 2 единиц техники (КУНГ и ТРЭКОЛ) и 5 человек личного состава.
На данный момент с трассы забрали 3 человек в районе поселка Приречное, 6 человек эвакуировано в поселок Новомарковка. Все эвакуированные люди будут размещены в пункте обогрева поселка Новомарковка (в здании школы).
В целях недопущения чрезвычайных ситуациях Департамент по ЧС г. Нур-Султан рекомендует быть бдительными, следить за изменениями погодных условий, по возможности не выезжать за пределы города.
Информация о закрытии трасс службой 112 отправляется посредством SMS сообщений, в приложении Smart Astana, в социальных сетях Instagram (@nursultan_tjd), Facebook (nursultan.tjd), а также можно скачать бесплатное приложение "Дармен" в Play market и AppStore, где будет приходить мгновенное уведомление об открытии и закрытии дорог.