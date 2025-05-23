Около 4 миллионов школьников завершили учебный год в Казахстане

Образование
73

🇰🇿Сегодня одновременно во всех школах страны прошел Единый классный час «Білімім – Отаныма». В рамках классного часа глава Минпросвещения Казахстана поздравил 3,9 млн школьников с успешным завершением 2024-2025 учебного года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уходящий учебный год принес множество достижений – и все они отражены в реальных результатах.

«Благодаря инициативам Главы государства за год в стране открыто рекордные 257 новых школ. Наши школьники завоевали 362 медали на крупнейших международных олимпиадах, из них 41 – золотые. Впервые в истории Национальная сборная Казахстана добилась блестящего результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав 7 медальонов отличия. Все эти победы – результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене», — подчеркнул министр.

Отдельно он остановился на достижениях педагогов. В этом учебном году впервые в истории сразу два педагога – Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова – удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

«Вы – сердце всей системы. Ваш труд формирует не только академическую базу, но и характер, ценности, а самое главное – качество нации. Примите искреннюю благодарность за верность профессии, выдержку и каждый проведенный урок. Без вашей энергии, знаний и терпения этот год не был бы таким результативным», — заявил Гани Бейсембаев.

Важнейшим результатом совместной работы этого года, по его словам, стало усиление защиты прав детей. Государством приняты три ключевых закона. В завершение министр поблагодарил всех родителей за поддержку, а 217 тысячам выпускникам школ и 173 студентам колледжей пожелал успешного будущего.

#школьники #министр #учебный год

Популярное

Все
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Тайны городского парка
Шквал стрел и дыхание гор
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
Истоки тюркской письменности
Комедия со слезами на глазах
Три шедевра Ролана Пети на сцене «Астана Опера»
Расцветет все вокруг
За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе
Куда хочу – туда лечу!
Талант идею превращает в магию
Это гордое слово – Учитель
Казахский учить, как Лего собирать
Ценитель древностей
Ребятишки из социально уязвимых семей получили подарки
Бабочки, которые приносят удачу
Равные возможности и современные технологии
В предвкушении
Разработана «дорожная карта» аграрных проектов
Три счастливых месяца в году
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
В США начали процесс снятия санкций с Сирии
Начато возведение крупного металлургического завода
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Семья – духовный код нации
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

Чтобы дети засияли, как звезды
36 зарубежных вузов пригласили сельскую школьницу из Туркес…
Более 100 тысяч школьников завершают учебный год в области …
«Келешек мектептері»: равные условия и возможности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]