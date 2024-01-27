Около 50-ти ножевых ранений нанес пьяный сосед брату и сестре в Мангистау

Пострадавшие – 20-летний парень и его 14-летняя сестра находятся в состоянии средней тяжести с динамикой улучшения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Иллюстративное фото с сайта data.vb.kg

Полиция Мангистау задержала подозреваемого в покушении на двойное убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней.

Пострадавшим провели экстренные операции, сообщил Берик Каунов, директор Жетыбайской сельской больницы.

Глава сельской больницы в Жетыбае рассказал о состоянии пострадавших от ножевых ранений.

Пострадавшему 20-летнему парню диагностировали множественные двухсторонние проникающие колото-резаные ранения грудной клетки, сквозное ранение нижней доли левого легкого, напряженный двухсторонний гемопневмоторакс, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени, множественные колото-резаные ранения поясничной области и плеча слева. Ему провели срочную операцию - ушивание ранения легкого слева. Ему нанесли около 30 ножевых ранений.

У девушки 2010 года рождения множественные проникающие колото-резаные ранения передней брюшной стенки, проникающее ранение желудка, гемоперитонеум, множественные колото-резанные ранения волосистой части головы и лица, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени. Ей также провели экстренную операцию - ушивание ранения желудка.