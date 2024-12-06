Казахстанцы стали чаще путешествовать внутри страны

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Лидерами среди популярных направлений стали города Алматы, Астана и Акмолинская область, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минтуризма, за период с января по сентябрь 2024 года 5 млн. 973 тыс. казахстанцев выбрали путешествия по стране

Это на 562 тысячи больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда число внутренних туристов составляло 5,4 миллиона человек.

Лидерами среди популярных направлений стали города Алматы, Астана и Акмолинская область. Эти регионы продолжают привлекать туристов своими уникальными достопримечательностями, развитой инфраструктурой и разнообразием туристических предложений.

«Увеличение числа внутренних туристов показывает, что казахстанцы все чаще выбирают путешествия по стране. Мы стремимся сделать внутренний туризм доступным, интересным и комфортным для каждого, развивая инфраструктуру и поддерживая новые инициативы», — отметил председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев. 
#Астана #туризм #казахстанцы #страна #Минтуризма

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