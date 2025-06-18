Оладушки на двоих

Культура
88
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В «Кызылжар ART-цент­ре» краеведчес­кого музея Северо-Казахстанской области проходит теплая и светлая, как лето в деревне, выставка работ учеников художественной школы под названием «Яркие краски детства».

фото автора

Здесь не просто рисунки. Здесь маленькие вселенные, и здесь можно узнать, как пахнет горячий чай, как звучит смех в саду, как ощущается ветер в волосах во время скачек... Работы юных художников наполнены искренностью и непосредственностью. Кто-то пишет улицы родного города, кто-то переносит нас в легенды озера Имантау, кто-то – в волшебство театральной сцены за кулисами.

Одна из самых трогательных картин – «Оладушки» 13-летней Анны Вознюк. На этом теплом полотне – бабушка, словно икона уюта, и ее маленькая внучка. Все здесь – от скатерти до шерстяного платка, от оладушек до видавших виды тапочек – словно говорит: «Ты дома». Это картина не о чаепитии, а о любви, которую не придумаешь – ее только вспоминаешь.

Каждая работа будто письмо себе маленькому. Секретное, цветное, со вкусом варенья. И пока дети рисуют такие картины, у мира есть шанс остаться добрым...

Выставка проходит при поддержке преподавателей школы «Оқушылар сарайы» и открыта для всех, кто хочет снова почувствовать себя ребенком – хотя бы на мгновение, хотя бы среди гуашевых оладушек и бумажных корабликов.

#дети #СКО #выставка #рисование

Популярное

Все
Крепкий выпуск «Арыстана»
Почему приборы не «кашляют»?
Регион укрепляет связи с Поднебесной
Что мешает развитию пчеловодства?
Цифровая карта и новые больницы
Тариф почти как в столице
По пути практического сотрудничества
Машину сделает машина
Пример созидательного стратегического партнерства
Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы
Чек-лист для защиты от взломщиков
На границе появится новая объездная дорога
В Алматы завершился питчинг кинопроектов
И учебная практика, и забота о будущем
Отношения динамично развиваются
У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья
На страже жизни
По волнам памяти
В Улытау засеяно более 32 тыс. га
Король-рояль достанется нашим пианистам
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Выступление у озера Копа
С востока на запад
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

Декада казахского кино стартовала в области Жетысу
Алтай – золотая колыбель тюркского мира
Концертом «Диалог без слов» завершился фестиваль «Астана ке…
Король-рояль достанется нашим пианистам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]