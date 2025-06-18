В «Кызылжар ART-цент­ре» краеведчес­кого музея Северо-Казахстанской области проходит теплая и светлая, как лето в деревне, выставка работ учеников художественной школы под названием «Яркие краски детства».

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Здесь не просто рисунки. Здесь маленькие вселенные, и здесь можно узнать, как пахнет горячий чай, как звучит смех в саду, как ощущается ветер в волосах во время скачек... Работы юных художников наполнены искренностью и непосредственностью. Кто-то пишет улицы родного города, кто-то переносит нас в легенды озера Имантау, кто-то – в волшебство театральной сцены за кулисами.

Одна из самых трогательных картин – «Оладушки» 13-летней Анны Вознюк. На этом теплом полотне – бабушка, словно икона уюта, и ее маленькая внучка. Все здесь – от скатерти до шерстяного платка, от оладушек до видавших виды тапочек – словно говорит: «Ты дома». Это картина не о чаепитии, а о любви, которую не придумаешь – ее только вспоминаешь.

Каждая работа будто письмо себе маленькому. Секретное, цветное, со вкусом варенья. И пока дети рисуют такие картины, у мира есть шанс остаться добрым...

Выставка проходит при поддержке преподавателей школы «Оқушылар сарайы» и открыта для всех, кто хочет снова почувствовать себя ребенком – хотя бы на мгновение, хотя бы среди гуашевых оладушек и бумажных корабликов.