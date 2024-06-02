Олимпиада-2024: Валентина Хальзова завоевала лицензию

У Казахстана уже 56 путевок в Париж, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

На проходящем в Бангкоке заключительном лицензионном турнире по боксу казахстанка Валентина Хальзова (75 кг) выиграла в поединке 1/4 финала и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Чемпионка мира 2016 года из РК одолела колумбийку Ширлейдис Орозко - 5:0.

Валентина Хальзова стала второй после Карины Ибрагимовой (57 кг) спортсменкой женской сборной РК по боксу - участницей Олимпиады в Париже.

Всего у нашей страны теперь 56 лицензий на Летнюю Олимпиаду 2024 года.