Олжас Бектенов побывал на промышленных предприятиях Жамбылской области

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область проверил исполнение поручений президента Касым-Жомарта Токаева по увеличению доли обрабатывающей промышленности в экономике страны для достижения целевых показателей роста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Глава правительства ознакомился с деятельностью системообразующих предприятий региона, в частности, компаний химической, легкой промышленности, горнодобывающей отрасли. Также посещена специальная экономическая зона Jibek Joly, на территории которой ведется строительство новых крупных производств.  

В настоящее время в промышленности Жамбылской области занято свыше 44 тыс. человек, в регионе функционируют 859 предприятий, доложил главе правительства заместитель акима Абулхаир Тамабек. При этом в области принимаются масштабные меры по развитию химической отрасли. Создание специальной экономической зоны Jibek Joly на сегодня позволяет более эффективно реализовывать имеющийся потенциал региона. В настоящее время загруженность СЭЗ составляет 86,7%, зарегистрировано 16 компаний-участников, 4 из которых действующие предприятия, 3 на стадии строительства и размещения, остальные проходят госэкспертизу или проводят проектирование.

Так, например, на территории специальной экономической зоны планируют локализовать производства китайская компания TAS Market и узбекский Universal Trade LLP. Проект КНР предполагает строительство завода по производству чугуна, стали и ферросплавов стоимостью 12,9 млрд тенге на начальном этапе, со стороны Узбекистана – предприятие по переплавке черного металла и производству тонколистной оцинкованной стали с общим объемом инвестиций в $120 млн. Однако, данные проекты не подпадают под приоритетные виды деятельности СЭЗ и не могут воспользоваться соответствующими льготами. Премьер-Министр поручил министерствам промышленности и строительства, а также нацэкономики оперативно проработать вопрос расширения перечня приоритетных видов деятельности.

Локомотивом Жамбылской области на сегодня является химическая отрасль, ее доля составляет 37%. Одно из градообразующих предприятий региона – завод по производству минеральных удобрений «Казфосфат», где трудятся порядка 1,8 тыс. человек. Годовая мощность достигает 1 млн тонн удобрений. В настоящее время отмечается снижение объемов производства по причине ограничения в использовании природного газа.

Для полноценной эффективной работы предприятия необходимо 81 176 тыс.мᶟ. Олжас Бектенов подчеркнул, что обеспечить стабильную работу предприятия, которое снабжает сельскохозяйственную отрасль удобрениями – ключевая задача. Глава правительства поручил акимату Жамбылской области и руководству завода внести предложения по модернизации газораспределительной станции-2 г. Тараз для решения проблемы. Кроме того, поставлена задача по скорейшему завершению строительства нового отвала площадью 51,3 га для размещения отходов фосфогипса и недопущения загрязнения.

Также в ходе рабочей поездки Олжас Бектенов посетил новую обогатительную фабрику в Шатыркуль-Жайсанском кластере Шуского района. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 95%. Производственная мощность фабрики составит 1,2 млн тонн руды в год. Запуск запланирован на август, при этом в октябре текущего года предприятие выйдет на расчетные показатели. Премьер-Министр Олжас Бектенов отметил перспективность металлургической отрасли, доля которой в промышленности региона составляет 10%, и подчеркнул, что правительство готово оказывать всестороннюю поддержку подобным проектам.

«Перед правительством поставлена задача по обеспечению стабильного экономического развития. В этом году с учетом вызовов нам необходимо в усиленном режиме развивать промышленное производство, которое окажет мультипликативное влияние на все сферы. При запуске проектов и работе на полную мощность мы наращиваем самостоятельность экономики и создаем высококвалифицированные рабочие места. Положительные кейсы есть во всех регионах страны: их нужно поддерживать и масштабировать», — подчеркнул Олжас Бектенов.

 Отдельно внимание уделено мерам поддержки отечественных товаропроизводителей, в том числе путем обеспечения полной загруженности предприятий. В Жамбылской области расположена одна из основных фабрик в стране по производству обуви. Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности и строительства совместно с акиматом области усилить меры поддержки отечественных производителей, в том числе легкой промышленности.

#Правительство #Жамбылская область #Бектенов

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