Глава правительства ознакомился с реализацией соцпроектов в Акмолинской области

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил ряд объектов социальной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал правительства

Фото: пресс-служба правительства

На примере поликлиники Viamedis в г. Степногорске оценена эффективность применения механизма государственно-частного партнерства в отечественном здравоохранении. Также посещен государственный ясли-сад «Әдемау» в селе Мәншук Мәметовой.

Главе правительства доложили о том, что поликлиника Viamedis была построена в рамках государственного-частного партнерства. На сегодня медучреждение с проектной мощностью 1020 посещений в смену обслуживает около 64 тыс. жителей Степногорска и близлежащих населенных пунктов. В составе учреждения – дневной стационар, отделения специализированной хирургической и терапевтической помощи, Центр фтизиатрии и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, компанией начато строительство многопрофильной региональной больницы в городе Косшы.

Премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего повышения качества медицинских услуг и модернизации инфраструктуры.

«Как отметил глава государства в послании, для развития отечественного здравоохранения нужно активнее привлекать ресурсы через механизм государственно-частного партнерства. В целом реализация проектов ГЧП демонстрирует, насколько важным для нас является участие бизнеса в развитии и поддержке сферы здравоохранения. Поэтому надо оперативно проанализировать и решить проблемные вопросы для активного применения модели ГЧП», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, премьер-министр посетил ясли-сад «Әдемау», открытие которого позволило решить проблему дошкольного воспитания в селе Мәншук Мәметовой. В двухэтажном здании площадью 600 кв. м созданы условия для комфортного пребывания детей, ясли-сад в настоящее время посещают 40 воспитанников. Проектная мощность дошкольного учреждения в 2 раза больше – до 80 человек.

В соответствии с озвученными президентом в послании целями правительство работает над изменениями в системе подушевого финансирования дошкольного образования. Предстоит обеспечить качественную реализацию нового подхода с учетом привязки к реальным доходам каждой семьи.