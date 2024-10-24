Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Заслушан отчет председателя правления фонда Нурлана Жакупова о ходе реализации 44 крупных инвестиционных проектов в нефтегазовом, нефтехимическом, энергетическом, транспортно-логистическом и горнорудном секторах на совокупную сумму 28,8 трлн тенге. По 23 проектам заключены ЕРС-контракты либо контракты на строительно-монтажные работы, в том числе по 15 проектам ведутся строительно-монтажные работы. Остальные находятся на разных этапах реализации.

Так, в рамках строительства газовой инфраструктуры для Алматинских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 в сентябре текущего года запущена вторая нитка магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар». Ведутся работы по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Подписаны ЕРС-контракты по проектам «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана» и «Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков №3 и №4».

Кроме того, начаты работы по масштабным проектам в области производства полиэтилена в Атырауской области и строительства ТЭЦ в г. Кокшетау.

Проект строительства нефтехимического завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год реализуется по поручению главы государства и отвечает страновой политике по развитию глубокой переработки. Начало общестроительных работ запланировано на 1 квартал 2025 года.

ЕРС-подрядчиком, консорциумом компаний Tecnicas Reunidas S.A. (Италия) и Sinopec Engineering Incorporated (КНР) проводятся работы по размещению заказов на оборудование длительного цикла изготовления, в целях проведения инженерных изысканий на площадку мобилизована казахстанская компания-субподрядчик. В период строительства будет создано более 8 тыс. рабочих мест.

Особое внимание уделяется исполнению поручений президента по поддержке отечественных товаропроизводителей. В рамках «Программы импортозамещения» по итогам 9 месяцев текущего года организациями фонда заключено свыше 200 офтейк-контрактов с казахстанскими предприятиями на сумму около 115 млрд тенге, что в 8 раз больше показателей прошлого года. На рассмотрении находятся еще 23 договора на сумму 100 млрд тенге.

На заседании было доложено, что с начала текущего года с отечественными производителями заключено 8 917 договоров на общую сумму более 1 трлн тенге. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем закупок у отечественных производителей вырос более чем вдвое.

Премьер-министр подчеркнул необходимость мониторинга исполнения фондом обязательств по закупу товаров отечественного производства в работах и услугах.

«Политика всемерной поддержки отечественного товаропроизводителя дает результаты. Будем продолжать эту работу и наращивать долю казахстанского содержания. Мы должны стремиться к большему замещению импорта за счет наших внутренних ресурсов», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, были рассмотрены результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также социальная ответственность фонда. По данным «Самрук-Қазына», с начала года 43,6 млрд тенге направлено на оказание мер поддержки более 500 тыс. казахстанцев. В частности, открыто 11 спортивных комплексов, 9 кабинетов поддержки инклюзии, центр настольного тенниса в г. Кызылорда, реабилитационный центр в г. Актобе, креативный хаб в г. Петропавловск и др.

В рамках заседания Совета директоров был представлен новый независимый директор — Вонг Хэн Файн, президент компании Asia Infrastructure Solutions Singapore. Вонг Хэн Файн обладает значительным международным опытом в управлении инфраструктурными проектами и стратегическом планировании, что будет способствовать дальнейшему повышению прозрачности и эффективности управления активами фонда.