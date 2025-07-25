Премьер-министр Олжас Бектенов выступил на первой Международной экологической конференции в г. Манжерок, Республика Алтай (Российская Федерация), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр подчеркнул, что экологическая безопасность является не просто частью «зеленой» мировой повестки, а важным условием для устойчивого развития любой страны.

В Казахстане системно принимаются меры по защите окружающей среды. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева активно реализуется программа «Таза Қазақстан», которая стала масштабным экологическим движением и неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Она направлена на формирование культуры бережного отношения к природе, родной земле: на постоянной основе организуются экоакции по очистке природных территорий, берегов водоемов и высадке деревьев.

Также Правительством модернизируется экологическое законодательство, внедряются передовые природоохранные технологии, проводится цифровизация экологического контроля. Создается Фонд охраны биоразнообразия, развивается сеть особо охраняемых территорий, восстанавливается популяция редких и исчезающих видов животных, таких как тугайный олень, кулан, архар, джейран и снежный барс. Идет работа по реинтродукции туранского тигра и лошади Пржевальского.