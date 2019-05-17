​Омбудсмен подвел итоги

Омбудсмен Аскар Шакиров отметил, что в числе приоритетных вопросов в отчетном году были охрана здоровья, жилищных прав граждан, обеспечение прав детей и других уязвимых групп общества, реформирование правоохранительной и судебной систем. Всего по итогам года к нему обратились 1 811 граждан с жалобами на нарушение их прав. Большая часть обращений поступила из городов Нур-Султана и Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областей.

Традиционно высокими отмечены показатели жалоб на действия или бездействие долж­ностных лиц государственных, в том числе правоохранительных органов (28%); несогласие с судебными решениями (26%); нарушение социальных прав (17,5%). Предметные предложения и рекомендации по актуальным правозащитным вопросам были отражены в обращениях омбудсмена в адрес Правительства, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, других государственных органов.

При этом докладчиком было отмечено, что из-за отсутствия своевременной и конструктивной реакции отдельных государственных органов на вышеуказанные рекомендации ему приходилось обращаться непосредственно к Премьер-министру. В целом эффективность взаимодействия национального правозащитного учреждения с Правительством оценена положительно.

Напомним, отчет представляет собой анализ рассмотренных омбудсменом жалоб и обращений, результатов мониторинговой деятельности, а также взаимодействия с государственными органами, международными и неправительственными правозащитными организациями. Ранее документ был представлен на рассмотрение Главе государства, по итогам которого даны соответствующие поручения государственным органам по принятию необходимых мер.

В целом участники презентации дали положительную оценку деятельности учреждения омбудсмена в 2018 году, отметив его важную роль в правозащитном мониторинге, содействии реализации конституционных прав граждан, имплементации международных норм и стандартов в сфере прав человека, проинформировала пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.