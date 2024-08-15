«Омоложение» рынка труда ожидается в стране

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Насихат Оркушпаева, Астана

Рост доли молодых людей в структуре населения – это не только бонусы, но и риски

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В столице молодые астанинцы обсудили актуальные вопросы молодежной политики. На дискуссионной площадке «Портрет молодежи: ценности, ориентиры», ставшей логическим завершением национальной молодежной декады «Жастармен бірге», участники встречи подняли пробле­мы, с которыми сталкиваются молодые люди, а также ознакомились с результатами социологического исследования «Молодежь Казахстана».

По словам заместителя председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Биржана Алимжанова, за последние два года в молодежной политике произошли системные изменения.

– Сегодня сфера молодежной политики переживает период транс­формации и в какой-то степени даже модернизации. Несколько лет назад были внесены новшества в законодательство страны. Так, был увеличен возраст молодежи до 35 лет. А это значит, что нужны новые методы работы с молодыми казахстанцами. Молодежь сейчас составляет одну третью часть населения республики. Это цифры фактические, текущие. Если основываться на прогнозах экспертов, демографов, то в перспективе в составе рабочей силы доля молодежи будет составлять больше половины.

Уже сегодня от соответствующих структур требуется подготовительная работа, поскольку такое положение вещей – это не только демографический бонус, но и некоторые риски, связанные с неготовностью социальной инфраструктуры. В настоящее время все мы наблюдаем дефицит мест в школах и общежитиях, есть трудности с обеспечением жильем, трудоустройством молодых кадров и другие. Это повестка сегодняшнего дня. Все структуры и общественные институты, работающие с молодежью, должны быть готовы к кардинальным изменениям, – сказал Биржан Алимжанов.

Аким столичного района «Есиль» Дарменияр Кыдырбекулы и исполнительный секре­тарь партии «Amanat» Есильского района Санира Жусупова рассказали о проводимой в городе работе с молодежью.

Руководитель управления социологических исследований и прогнозирования Научно-исследовательского центра «Молодежь» Сабина Шаймерденова озвучила результаты проведенного недавно опроса. К примеру, в 2024 году 80,1% респондентов указали семью как наибольшую ценность (в 2023-м – 72,6%). В доминирующую тройку приоритетов молодежи также входят здоровье (63%) и материально обеспеченная жизнь (42,4%). Стало известно, что 77% респондентов больше половины дохода вынуждены тратить на покупку продуктов питания. Эти сведения, к слову, подтверждаются и данными Бюро национальной статистики.

– На вопрос о том, какие литературные жанры предпочитают респонденты, одна треть опрошенных (32,4%) ответила, что не читают книги, а 20,3% читающих отметили «классические романы». Отечественную литературу читают лишь 8% респондентов. К сожалению, каждый третий молодой казахста­нец ответил, что никому не доверяет. И этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос сразу на 10% – тогда он составлял 19,4%. Наиболее востребованными платформами у молодых считаются WhatsApp, Instagram и TikTok, – привела некоторые цифры Сабина Шаймерденова.

В числе самых острых проблем среди молодежи – наркомания и лудомания. Примерно полтора года назад, как сказал председатель фонда ESBOL QORY Жандос Актаев, проводилось исследование, которое показало, что каждый пятый казахстанец в возрасте 16–35 лет так или иначе пробовал тот или иной вид наркотиков.

– Эти данные сигнализируют о настоящей национальной угрозе. Президент Казахстана­ Касым-Жомарт­ Токаев всегда говорит, что в борьбе с наркоманией и лудоманией не обойтись только силами НПО и госорганов – нужна поддержка всего общества. Мы создали первую digital-карту наркопреступности, разработанную совместно с молодежью при поддержке Министерства культуры и информации. Только в первые четыре дня после ее запуска­ к нам поступило более 400 объявлений по наркопреступлениям в Астане. Со временем мы намерены масштабировать ее до уровня респуб­лики. На сайте esbol.kz также есть вся необходимая информация как для зависимых, так и созависимых людей. Сейчас переводим на казахский язык Меж­дународные стандарты по профилактике употребления наркотиков Управления ООН по нар­котикам и преступности, – добавил Жандос Актаев.

Участники подчеркнули важность открытых дискуссий о молодежной политике и отметили, что социсследования в молодежной среде следует проводить также по отдельным конкретным темам, чтобы глубже понимать различные аспекты жизни молодых людей и проблемы, с которыми они сталкиваются.

#молодежь #рынок труда #исследования

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