Он был и остается сыном своего времени

Так уж устроена наша жизнь, что с годами приходит мудрость и на многое смотришь по-новому, через призму житейского опыта и неумолимо бегущего вперед времени. Понимаешь главное: день сегодняшний, каким бы новым и неожиданным он ни был, – это продолжение дня минувшего. Да, таков наш мир: мы изменяем время, а время меняет нас – вечная диалектика жизни...

Крамша Муканович Муканов понимает это как никто другой. Ведь на днях ветерану войны и труда исполнится 100 лет. Оглядываясь на быстро пролетевшие годы, он не жалеет ни о чем. Прожил достойно: добросовестно трудился, служил Родине и народу, как говорится, верой и правдой. И хотя сегодня, по его словам, жизнь стала намного лучше и справедливее, в социа­листическое прошлое он никогда не «бросит камня». Ему нечего стыдиться и не в чем себя упрекнуть: он был и остался сыном своего времени. И те награды, которыми был отмечен его ратный и мирный труд, дороги ему по сей день. Ведь в них – его труды, вся жизнь.

Он всегда работал с людьми и для людей, находясь в самой гуще событий, поэтому все перипетии в истории страны находили неизбежное отражение в его биографии и судьбе.

Родился он в ауле Жалтыр Сергеевского района (сегодня – район Шал акына, Северо-Казахстанской области) в семье колхозников. До призыва на службу в 1942 году успел окончить девять классов Майбалыкской средней школы. Война заставила его рано повзрослеть. И хотя ему не довелось быть на передовой в прямом и полном смысле этого слова, он все-таки и пороху понюхал, и с пехотой потопал, и в различных переделках не раз бывал, ведь на войне как на войне. Один только факт, что победу он встретил в Чехословакии, под Прагой, а домой вернулся в звании майора, говорит сам за себя.

Ну а начинал он службу военную курсантом Тамбовского военно-пехотного училища, эвакуированного в Семипалатинск. Потом – двухгодичное Алма-Атинское военно-пехотное училище. Правда, учиться довелось в нем всего полгода, после чего молодого бойца зачислили в состав 8-й гвардейской воздушно-десантной бригады, дислоцированной в городишке Тейково Ивановской области. Там готовили воздушный десант для заброски в тыл. Снайперские навыки, полученные в училище, были далеко не лишними для такого рода операций, не говоря уже о прыжках с парашютом. Кстати, свой первый прыжок с летящего на высоте 600 метров аэростата он помнит до сих пор. Лететь в тесной болтающейся корзинке было жутковато, ну а прыгать – и того хуже... Это потом он проделывал такие прыжки с завидной легкостью более двадцати раз – и с аэростата, и с самолета, в любое время дня и ночи, в любую погоду.

– Да, страх был, – не скрывает ветеран, – но каждый раз сила воли и чувство долга брали верх. Есть такое слово – «надо»!

Для Крамши Мукановича это далеко не пустые слова. Он всегда был и остается человеком долга и чести.

А между тем служба военная шла своим чередом. Восьмую десантную бригаду перебросили в Могилев, в Белоруссию. Здесь готовился десант в тыл противника. А в апреле 1945-го дивизию десантировали в Чехословакию (70 км от Праги), в тыл отступающим немцам. Задача была по-военному простой – задерживать отступающих фашистов, уничтожать их либо брать в плен. Здесь же, под Прагой, застала Крамшу Мукановича весть о победе. Случилось это ночью. Разбуженные сильной стрельбой из всех видов оружия, бойцы выскочили из своих палаток...

Это была долгожданная Победа! А потом был пеший марш-бросок через Вену в Будапешт длиной 600 км, ведь железнодорожные пути были разрушены. В одном из пригородов Будапешта Крамша Муканов целых два года прослужил в комендантской роте, в задачу которой входили выявление и поимка бандеровцев, власовцев, дезертиров, что тоже было небезопасно. Жертвы и потери с нашей стороны были не редкостью.

В апреле 1947 года, спустя около двух лет после окончания войны, он вернулся в родные края. Не успев отдохнуть, подключился к посевной кампании. Закончилась посевная – началась «мобилизация» на строительство железнодорожной линии Моинты – Чу. Четыре месяца вместе с другими энтузиастами он работал на возведении железнодорожной насыпи. Это был каторжный труд. Жили в бараках, ели не сытно, но дорогу строили. Домой наш герой вернулся с Грамотой Верховного Совета Казахской ССР, а также Грамотой Министерства путей сообщения СССР.

Вскоре ему предложили новую работу – должность второго секретаря Октябрьского райкома комсомола. Через год был направлен на трехгодичные курсы высшей партийной школы в Алма-Ату. Здесь он параллельно экстерном окончил пединститут им. Абая и получил специальность учителя истории.

Однако работать в школе ему не приш­лось. В 1969 году, после нескольких лет на комсомольско-партийной работе, его избирают председателем райкома профсоюзов работников сельского хозяйства и заготовок. В этой должности он проработал шестнадцать лет, вплоть до выхода на заслуженный отдых.

Все, кто в свое время работал с Крамшой Мукановичем, помнят его как человека общительного, его неподражаемое умение располагать к себе собеседника, сочетание живого юмора и деловитости, доброту и принципиальность. Это удивительно обаятельный, легкий и светлый человек, любящий людей, неисправимый оптимист и романтик.

Ровно семьдесят лет с ним рука об руку шла его дорогая супруга – Батиля Иманбаевна. Но восемь лет назад Батиля-апай покинула этот мир, Крам­ша Муканович тяжело пережил эту потерю. Об их чистой и крепкой любви с юности в этих краях в свое время ходили легенды. Вместе они вырастили и воспитали четверых сыновей. Сегодня ветеран окружен не только заботой детей, но и любовью многочисленных внуков и правнуков.

Конечно, скупые строки биографии не в силах передать все грани его личности, его судьбы, романтику трудовых будней и героику военных лет. И даже перечень заслуженных наград не воссоз­даст палитру событий и свершений. Он сделал очень много для родного края, для своего народа. Поэтому сказать простое человеческое спасибо и воздать должное никогда не поздно. Тем более накануне юбилейной даты – 100-летия со дня рождения.

Годы дают о себе знать, здоровье в последнее время частенько подводит… Но он по-прежнему любит жизнь, радуется успехам своих сыновей, волнуется за внуков, переживает за близких. И все, что ему ниспослано Всевышним, воспринимает как дар за честно прожитую жизнь.