Его место в истории отечественного кино – особое. Сламбек Тауекел возглавлял национальную киностудию, параллельно совмещая это с обязанностями заместителя председателя Госкино Казахской ССР, почти 20 лет – с 1972 по 1991 год. При нем в эпоху перестройки в Казахстане открылось огромное количество частных студий («Катарсис», «Мирас», «Кадам», «Март-2», «Кино» и другие) и появилась знаменитая «казахская новая волна».

С наступлением эпохи независимости он ушел в режиссуру. Снял вначале документальный фильм «Здравствуй, Наурыз!» (1991), а потом полнометражную игровую картину «Батыр Баян» (1993).

«Для нас этот переход от директора киностудии к режиссуре был удивительным, а для него – закономерным, потому что у него было желание высказываться по волнующим его вопросам, – написала в соц­сетях киновед Гульнара Аби­кеева. – Так появилась картина «Жеруйык» (2010) о переселении в Казахстан разных народов в годы войны».

По словам известного кинорежиссера и художника кино Сабита Курманбека, Сламбек Тауекел в бытность директором «Казахфильма» сумел найти компромисс между творчеством и производством кино.

– Он дал дорогу многим кинема­тографистам, предос­тавив им возможность осущест­вить свои идеи на экране, – рассказывает

Сабит Курманбек. – Это был феномен, но мы, тогда еще студенты ВГИКа, запускались на «Казахфильме» со своими проектами. В Алма-Ату тогда приезжали кинематографисты со всего Союза. Благодаря тем демократическим принципам, которых придерживался директор казахской национальной киностудии, в период перестроечной оттепели на «Казахфильме» были сняты такие масштабные исторические проекты, как «Султан Бейбарс» Булата Мансурова, «Гибель Отрара» Ардака Амиркулова, а также «Балкон» Калыкбека Салыкова, которые стали новым голосом казахского кино.

Что касается меня, то я с ним работал как художник-постановщик в его картине, посвященной матери, всю жизнь ждавшей не вернувшегося с войны сына. К сожалению, этот фильм не был доснят, но я в тот период очень много с ним общался. Он, имея высокий статус, хорошо понимал своих коллег и умел слушать их.

Помню его историческую народную картину «Батыр Баян». После нее не только я, но и все другие поняли, что он в кино не только чиновник, но и талантливый режиссер. В те годы они с оператором Игорем Вовнянко образовали хороший творческий тандем, также он тесно работал в совместных проектах с Асанали Ашимовым. То есть свой творческий путь как режиссер он, разменяв пятый десяток, начал очень хорошо.

Но для нас, пришедших в кино в 80-е годы, он навсегда останется тем человеком, который поддержал молодых, еще безвестных кинемато­графистов, поэтому он – «наш директор». При нем были сняты «Игла» Рашида Нугманова, «Конечная остановка» Серика Апрымова, «Кайрат» Дарежана Омирбае­ва. Тимур Бекмамбетов снял на киностудии «Казахфильм» свой первый фильм «Пешаварский вальс».

Сламбек Тауекел был не просто директором киностудии и режиссером, но «отцом»-зачинателем многих до этого запретных тем. Я, как художник-постановщик, участвовал при нем в таком масштабном проекте, как «Суржекей – ангел смерти», который был снят в 1991 году на студии «Катарсис» при поддержке «Казахфильма». Режиссер Дамир Манабаев вместе со сценаристом Смагулом Елубаем впервые подняли в этой картине тему голода и репрессий в Казахстане.

Словом, мы все варились в этом котле – киностудии «Казахфильм», чьи двери были открыты для всех кинемато­графистов.

Его мудрость, умение работать с людьми и объединять их я бы охарактеризовал как благородный стиль работы.

Покойтесь с миром, Сламбек-агай…