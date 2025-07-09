Он дал новый голос казахскому кино Память 9 июля 2025 г. 2:00 594 Галия Шимырбаева корреспондент Алматинского корпункта На 78-м году ушел из жизни режиссер, бывший директор киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова Сламбек Тауекел фото из открытых источников Его место в истории отечественного кино – особое. Сламбек Тауекел возглавлял национальную киностудию, параллельно совмещая это с обязанностями заместителя председателя Госкино Казахской ССР, почти 20 лет – с 1972 по 1991 год. При нем в эпоху перестройки в Казахстане открылось огромное количество частных студий («Катарсис», «Мирас», «Кадам», «Март-2», «Кино» и другие) и появилась знаменитая «казахская новая волна». С наступлением эпохи независимости он ушел в режиссуру. Снял вначале документальный фильм «Здравствуй, Наурыз!» (1991), а потом полнометражную игровую картину «Батыр Баян» (1993). «Для нас этот переход от директора киностудии к режиссуре был удивительным, а для него – закономерным, потому что у него было желание высказываться по волнующим его вопросам, – написала в соцсетях киновед Гульнара Абикеева. – Так появилась картина «Жеруйык» (2010) о переселении в Казахстан разных народов в годы войны». По словам известного кинорежиссера и художника кино Сабита Курманбека, Сламбек Тауекел в бытность директором «Казахфильма» сумел найти компромисс между творчеством и производством кино. – Он дал дорогу многим кинематографистам, предоставив им возможность осуществить свои идеи на экране, – рассказывает Сабит Курманбек. – Это был феномен, но мы, тогда еще студенты ВГИКа, запускались на «Казахфильме» со своими проектами. В Алма-Ату тогда приезжали кинематографисты со всего Союза. Благодаря тем демократическим принципам, которых придерживался директор казахской национальной киностудии, в период перестроечной оттепели на «Казахфильме» были сняты такие масштабные исторические проекты, как «Султан Бейбарс» Булата Мансурова, «Гибель Отрара» Ардака Амиркулова, а также «Балкон» Калыкбека Салыкова, которые стали новым голосом казахского кино. Что касается меня, то я с ним работал как художник-постановщик в его картине, посвященной матери, всю жизнь ждавшей не вернувшегося с войны сына. К сожалению, этот фильм не был доснят, но я в тот период очень много с ним общался. Он, имея высокий статус, хорошо понимал своих коллег и умел слушать их. Помню его историческую народную картину «Батыр Баян». После нее не только я, но и все другие поняли, что он в кино не только чиновник, но и талантливый режиссер. В те годы они с оператором Игорем Вовнянко образовали хороший творческий тандем, также он тесно работал в совместных проектах с Асанали Ашимовым. То есть свой творческий путь как режиссер он, разменяв пятый десяток, начал очень хорошо. Но для нас, пришедших в кино в 80-е годы, он навсегда останется тем человеком, который поддержал молодых, еще безвестных кинематографистов, поэтому он – «наш директор». При нем были сняты «Игла» Рашида Нугманова, «Конечная остановка» Серика Апрымова, «Кайрат» Дарежана Омирбаева. Тимур Бекмамбетов снял на киностудии «Казахфильм» свой первый фильм «Пешаварский вальс». Сламбек Тауекел был не просто директором киностудии и режиссером, но «отцом»-зачинателем многих до этого запретных тем. Я, как художник-постановщик, участвовал при нем в таком масштабном проекте, как «Суржекей – ангел смерти», который был снят в 1991 году на студии «Катарсис» при поддержке «Казахфильма». Режиссер Дамир Манабаев вместе со сценаристом Смагулом Елубаем впервые подняли в этой картине тему голода и репрессий в Казахстане. Словом, мы все варились в этом котле – киностудии «Казахфильм», чьи двери были открыты для всех кинематографистов. Его мудрость, умение работать с людьми и объединять их я бы охарактеризовал как благородный стиль работы. Покойтесь с миром, Сламбек-агай… #память #утрата #Сламбек Тауекел