"Он вписал себя в историю нашей страны": Алихан Смаилов

Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET.

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"Сегодня скончался видный государственный и политический деятель Бердибек Машбекулы Сапарбаев. Из жизни ушел без преувеличения большой человек, который вписал себя в историю нашей страны.

Бердибек Машбекулы был человеком-эпохой, частью современной истории Казахстана. Он начал работать в трудные годы 90-х, был акимом пяти регионов, дважды был министром труда и социальной защиты населения, заместителем премьер-министра.

Человек эрудированный, дальновидный и проницательный, он всегда очень точно понимал путь развития Казахстана.

Память о Бердибеке Машбекулы навсегда сохранится в наших сердцах. От имени Правительства Республики Казахстан и от себя лично выражаю соболезнование родным и близким. Для нас всех это большое горе", - отметил Алихан Смаилов.