Они нуждаются в заботе

Оба учреждения открыты в рамках благотворительного проекта «Оснащение центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями» и являются результатом совместного сотрудничества шымкентского городского акимата и сразу трех фондов – «Қазақстан халқына», «Қамқорлық қоры» и «Samruk-Kazyna Trust». Бюджет всего проекта – 2,4 млрд тенге.

В открытии нового центра по поддержке детей с аутизмом приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, аким города Мурат Айтенов, председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, представители АО «Самрук-Қазына», корпоративного фонда Samruk-Kazyna Trust.

По информации председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» Болата Жамишева, в целом по стране открываются восемь подобных центров. Но это только начало программы, предполагающей, что проект будет расширяться, ведь у этих детей очень большой потенциал, и они нуждаются в поддержке.

– За последние пять лет количество детей с аутизмом выросло в два раза, и сегодня в стране более 12 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра, – подчерк­нул Болат Жамишев. – В связи с ростом заболеваемости увеличивается потребность в создании инфраструктуры, условий для детей. Однако сейчас нет комплекс­ной и длительной помощи, родители и дети вынуждены ожидать очереди в кабинет коррекции или реабилитационный центр. Эти и другие проблемы были отражены в заявках и предложениях, которые мы получили от родителей и представителей гражданского сектора. Поэтому, принимая во внимание значимость проблемы, мы совместно с партнерами решили подойти к ее решению системно, чтобы дети и родители получили комп­лексную и долгосрочную помощь, социализацию в обществе.

На совещании, посвященном открытию центра, аким города Мурат Айтенов отметил важность учреждения в реабилитации особенных детей:

– Для улучшения здоровья наших детей, нуждающихся в особом уходе, открыты новые возможности. Центр отвечает всем современным требованиям, позволяя оказывать раннюю комплексную помощь, привлекать разнопрофильных специалистов, делать упор на развитие у детей навыков социального взаимодействия и коммуникации на основе международных научно-доказательных методик, а также проводить обучение специалистов социальной защиты.

В Шымкенте зарегистрировано более 220 детей с расстройствами аутистического спектра. Центр рассчитан на детей от 1,5 до 18 лет, и ежегодно 125 детей смогут получать здесь помощь специалистов бесплатно.

Каждый такой ребенок нуж­дается в индивидуальной программе развития. Зачастую обычные вещи, как, к примеру, ровно сидеть или начать говорить, для многих таких деток считаются колоссальным прогрессом. С пациентами работают врачи, психологи, логопеды, специалисты по сенсорной интегра­ции, используя новые методики в реабилитации.

Для аутизма в первую очередь характерны сложности в плане социального взаимодействия, потребность в особых подходах в обучении и иной способ обработки информации от органов чувств. Поэтому в центре предусмотрены АВА-терапия, эрготерапия, кинезио­терапия, адаптивная и лечебная физкультура, трудотерапия, арт-терапия, музыкальная терапия, гончарное дело, работа с родителями, занятия по сенсорной интеграции, социально-бытовой ориентировке, с логопедом, психологом и дефектологом.

Для работы с детьми подготовлены специалисты, обу­ченные в рамках специально разработанной программы, включающей курсы, тренинги, выездные семинары как отечественных, так и зарубежных экспертов в области реабилитации детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

В Казахстане также остро стоит вопрос необходимости ранней диагно­стики и ранней абилитационной помощи детям, у которых высокий риск возникновения нарушений. Правильно проводимая диагностика и коррекция с первых месяцев и лет жизни позволяют не только смягчить уже имеющиеся изменения, но и предупредить появление новых нарушений, достичь максимально возможного для каждого ребенка качества жизни.

Фонд «Қазақстан халқына» планирует открыть по всей стране 13 центров раннего вмешательства, оснастив их самым современным оборудованием, и обучить местных специалистов. Они станут образцом для открытия подобных центров в других больницах регионов.

В Шымкенте на базе центра реабилитации № 2 лечатся дети с различными неврологическими патологиями. Отныне здесь появилось новое отделение, где будет проводиться профилактика инвалидности.

– Центр раннего вмешательства будет принимать детей с такими диагнозами, как недоношенность, церебральный паралич, синдром Дау­на, врожденные пороки развития, родовые травмы, поражения цент­ральной нервной системы, прогрессирующая мышечная дистро­фия и другими, – рассказала главный врач ГКП на ПХВ «Реабилитационный центр № 2» Айгуль Сапаргалиева. – Основная цель работы центра – профилактика инвалидизации детей. Поэтому так важно с первых месяцев жизни ребенка оказать ему квалифицированную комп­лексную помощь.

Ежегодно 600 детей раннего возраста с нарушениями развития и рисками их возникновения будут получать здесь абилитационную и реабилитационную помощь, а также смогут пройти диагностическое аудиологическое обследование и ЭЭГ головного мозга на новейшем оборудовании. С малышами будет работать мультидисциплинарная команда специалистов, состоящая из врачей-реабилитологов, невро­логов, инструкторов ЛФК, эрготерапевтов, логопедов и дефектологов. Для основного состава специалистов было организовано обучение.

Врачи говорят, что среди их пациентов есть такие, кто уже после одного лечебного курса открыл у себя неожиданные способности, получив тем самым шанс начать новую жизнь.