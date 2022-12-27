Онлайн-трансляция заседания Правительства РК
Правительство
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На повестку заседания для обсуждения вынесены три вопроса.
В Үкімет үйі началось заседание Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
На повестке заседания:
- вопросы строительства и модернизации канализационных очистных сооружений;
- повышение эффективности системы социального обеспечения;
- ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства РК на 2022 год и проект Плана законопроектных работ Правительства РК на 2023 год.