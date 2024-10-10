Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью пройдет на платформе Tanda Enbek

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

На платформе будут размещаться вакансии по самым различным бизнес-направлениям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Центр развития трудовых ресурсов» совместно с общественным фондом «IteachMe» организовали онлайн-ярмарку вакансий для лиц с инвалидностью (ЛСИ), которая пройдет 18 октября с 09:00 до 20:00, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Соискатели смогут принять участие в ярмарке после регистрации/входа в аккаунт на платформе Enbek.kz, сделать это можно будет в день проведения ярмарки.

Работодателям, желающим нанять профессионального сотрудника, повысив при этом социальную ответственность, необходимо пройти предварительную регистрацию. Это поможет работодателю подробно рассказать об организации, показать свои наиболее сильные стороны, благодаря размещению виртуального стенда предприятия с информаций о компании, условиях и преимуществах работы, особенностях трудоустройства и открытых вакансиях, подходящих для ЛСИ.

В Минтруда отметили, что участие в ярмарке позволит работодателю сохранить резюме от откликнувшихся кандидатов в своем личном кабинете, провести онлайн-собеседование в текстовом формате и пригласить подходящих кандидатов на очное или видеоинтервью в личном кабинете на портале Tanda.Enbek.kz.

Подробная инструкция по регистрации работодателя для участия в ярмарке доступна по ссылке.

#ярмарка #вакансии #инвалидность #Tanda Enbek

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