ООН заявила о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре

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Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

 

Фото: kazpravda.kz

Около 700 человек погибли в столкновениях суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) в штате Западный Дарфур, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Международной организации ООН по миграции (МОМ).

По данным агентства, столкновения происходили 4-5 ноября в районе города Эль-Генейна – административном центре Западного Дарфура.

В заявлении МОМ, на которое ссылается агентство, говорится, что, по имеющимся сведениям, помимо 700 погибших в районе Эль-Генейны были ранены порядка 100 человек и еще 300 пропали без вести.

С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. 

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

#гибель #Судан #Дарфур #МОМ #столкновения

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