Она позволяет получать разрешение на распоряжение имуществом и социальными выплатами подопечных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Услуга предназначена для законных представителей совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Она предоставляется бесплатно и позволяет получить официальное разрешение на распоряжение активами опекаемых.

Сообщается, что процесс подачи электронного заявления стал проще. Если необходимые сведения уже оцифрованы, они автоматически загружаются при заполнении заявки, что снижает риск ошибок и исключает необходимость повторного ввода данных.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» - «Социальное обеспечение» - «Помощь семьям»; выбрать услугу «Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»; заполнить необходимые поля; выбрать один из видов распоряжения, заполнить необходимые поля и нажать кнопку далее; подписать заявку одним из доступных методов подписания.

По итогам рассмотрения заявки в Личном кабинете заявителя отобразится приказ или мотивированный отказ в электронной форме. Решение предоставляется в течение пяти рабочих дней.