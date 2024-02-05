Оперативники изъяли документы в служебном кабинете вице-министра экологии

Эти действия были произведены после того, как в министерстве провели внутренний аудит, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что аудит касался расходов на проведение 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28).

По его результатам руководство министерства направило материалы в Антикоррупционную службу.

- В этой связи, 5 февраля 2024 года следственно-оперативной группой Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по г.Астане была проведена выемка документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансура Ошурбаева. В настоящее время вице-министр отсутствует на рабочем месте, - говорится в сообщении МЭПР РК.

Напоминаем, что на эту должность он был назначен 1 июня 2023 года.

Позже в Антикоре подтвердили, что в Астане проводится досудебное расследование в отношении работников министерства экологии и природных ресурсов РК и других лиц. Имен не назвали.