Операторов квадрокоптеров и гидов готовят в Жетысу

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В колледжах региона открыли сразу 13 новых специальностей.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

А всего здесь работают 27 колледжей, где на сегодня обучаются 13 213 студентов.

– По данным областного управления образования, для обеспечения кадровой потребности региона в соответствии с заявками 80 предприятий в 15 колледжах идет целевая подготовка 876 человек по 25 специальностям, – сообщили в пресс-службе акима области. – И в 14 государственных колледжах внедрено дуальное обучение для 3 200 обучающихся по 32 специальностям, заключено 215 договоров и соглашений с 155 предприятиями.

Руководитель отдела технического и профессионального обучения областного управления образования Саят Батырбеков рассказывает:

– По поручению акима области Бейбита Исабаева из бюджета выделены средства на специальную программу «Моя профессия – мое будущее». В этом году в колледжах региона открыто 13 новых специальностей. Это мастер строительных работ широкого профиля и исполнитель графических работ, слесарь по эксплуатации и ремонту газопроводов, машинист крана, слесарь по ремонту автомобилей, монтажник технологического оборудования очистных сооружений, оператор производства сахара, а также лаборант химического анализа, оператор беспилотных летательных аппаратов, гид для туристической отрасли... Работа по определению потребностей в кадрах в регионе продолжается, для этого создана специальная группа экспертов.

Так, строительно-технический колледж «Жетысу» впервые провел набор студентов по специальности «архитектура».

Как сообщил директор колледжа Санат Рамазанов, в регионе мало квалифицированных специалистов в области архитектуры и дизайна.

– Сейчас по квалификации «графическое проектирование» специальности «архитектура» у нас учатся 25 студентов. Кадровый состав для их обучения сформирован из числа опытных преподавателей, в том числе имеющих стаж работы на производстве. Также мы планируем открыть еще одну новую специальность – «хаус-мастер». Эта квалификация включает в себя обучение сразу по нескольким компетенциям: электрика, сварщика, сантехника, – отметил Санат Рамазанов.

К слову, по всем открытым в колледжах новым специальностям нашлось кому учиться. Молодежь оценила возможность получить востребованные на рынке труда профессии.

#колледжи #область Жетысу #профессии #специальности #гиды

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