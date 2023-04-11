Операции на дому включили в стандарт оказания хирургической помощи в РК

Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан утвержден обновлённый стандарт организации оказания хирургической (абдоминальной, торакальной, колопроктологической) помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.
Стандарт организации оказания хирургической помощи, утвержденный приказом, устанавливает общие принципы и требования к организации хирургической помощи в Республике Казахстан.
Порядок организации оказания хирургической помощи изложен в соответствии с условиями, формами медицинской помощи согласно Кодексу о здоровье народа. Включены разделы по оказанию хирургической помощи на дому, в экстренной и плановой формах.
Новым стандартом предусмотрены штатная численность, оснащение организаций здравоохранения, оказывающих хирургическую помощь.
С учетом географической доступности, кадровых и материально-технических ресурсов, объемов потребления медицинской помощи населением, степени риска оказания оперативного вмешательства, предусмотрена регионализация оказания хирургической помощи в стационарных условиях.
В документе предусмотрена организация центров специализированной хирургической помощи при отдельных тяжелых состояниях при желтухе и дренировании жидкостных скоплений брюшной полости, добавили в Минздраве.