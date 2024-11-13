Операции пациентам со сложно пораженными сосудами сердца успешно провели хирурги Алматы

Фото автора

В Алматы состоялся мастер-класс по реканализации тотальных хронических окклюзий коронарных артерий (восстановление магистрального кровотока в сосудах сердца), организованный на базе Городской клинической больницы №7, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятие привлекло внимание специалистов со всего Казахстана и стало важным событием для интервенционных хирургов, занимающихся лечением тяжелых сердечнососудистых заболеваний.

Главный приглашенный эксперт - ведущий интервенционный кардиолог из Австрии, с более чем 15-летним опытом работы в области лечения хронических окклюзий коронарных артерий Аурель Тома. Он продемонстрировал участникам различные техники восстановления кровотока в пораженных сосудах сердца.

В рамках мастер-класса проведены три совместные операции сложным пациентам с выявленным высоким риском поражения коронарных артерий. Полная окклюзия артерий вызывает хроническую ишемию сердца, что приводит к постоянной одышке и снижению физической активности, при физической нагрузке у них бывают приступы стенокардии - это приступы загрудинной боли давящего характера.

Сложность таких операций заключается в том, что проведение проводника в дистальное русло закупоренной артерии, к тому же при наличии кальциноза сосудов вызывает трудности. Требуются наработанные определенные навыки специалистов, филигранно владеющих хирургическими техниками, необходимыми именно данным пациентам, а так же это наличие в их распоряжении необходимого оборудования.

По словам заведующего отделением интервенционной хирургии и аритмологии ГКБ №7 Сакена Анартаева, такие операции требуют большего времени, высокой концентрации и видения специалиста, когда нужно вовремя остановиться.

«Двое из прооперированных пациентов ранее поступали к нам экстренно с инфарктом и получали необходимое лечение. Во время проведения им коронарографии мы обнаружили тромбоз артерии, сразу же восстановили и там же выявили хроническую тотальную окклюзию других артерий. И в этот раз они обратились к нам на госпитализацию в плановом порядке, проведены операции в рамках обязательного социального медицинского страхования. Мы подобрали очень сложные кейсы, сложные клинические случаи. Аурел Тома был сам удивлен. Результат - блестящий. Мы очень рады. Такие операции у нас тоже проводятся, и выполнять их на высоком уровне нам позволяет и то, что руководство клиники обеспечило нас необходимыми расходными материалами. Но это прогрессивный опыт. Мы обсудили разные клинические случаи с австрийским коллегой, который является одним из лучших специалистов по всему миру. В целом мастер-класс был для всех очень продуктивным и взаимополезным», - рассказал доктор Анартаев.

В процессе операции пациент находится в сознании. Через пункцию, сосуд устанавливается специальный катетер внутрь артерии, и специальными проводниками реканализируются хронические закупоренные артерии. Эта процедура безболезненная, поэтому операция проводится без наркоза. Обезболивается лидокоином место пункции. В результате данной операции, после реканализации магистрального кровотока мышцы сердца будут нормально кровоснабжаться, сердце будет работать полноценно. У пациентов уже не будет болевых ощущений, выраженной одышки, улучшится качество жизни.