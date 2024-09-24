Опере «Абай» – 80 лет: как создавался шедевр национальной классики

16 октября артисты «Астана Опера» выступят на гастролях с оперой «Абай» в Москве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в этом году исполняется 80 лет, как зрителю впервые представили оперу «Абай». Девять лет назад монументальная постановка выдающихся классиков Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова обрела новую жизнь на сцене театра «Астана Опера».

Дирижером-постановщиком выступил заслуженный деятель Казахстана, лауреат госпремии РК внук Ахмета Жубанова - Алан Бурибаев.

Вместе с Бурибаевым над постановкой работали итальянский режиссер Джанкарло дель Монако совместно с режиссером-консультантом Есмуханом Обаевым, главный хормейстер заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, а также выдающийся сценограф Эцио Фриджерио и художник по костюмам, лауреат премии «Оскар» Франка Скуарчапино.

Новая трактовка оперы «Абай» покорила ведущие мировые сцены и стала визитной карточкой казахстанского музыкального искусства.

В 2018 году за эту работу театр «Астана Опера» был удостоен госпремии РК.

«Постановка «Абай» не только рассказывает о любви и борьбе добра и зла, но и является зеркалом, отражающим многообразие и глубину казахской души, открывая перед зрителем уникальный уклад кочевой жизни и философию номадов. Зрителю уже смогли насладиться классикой в новом сезоне «Астана Опера», – пишут в пресс-релизе.

В пресс-службе театра добавили, что 24 сентября в 19:00 ч. состоится еще один показ. А 16 октября «Абай» увидят на новой сцене Большого театра в рамках международного фестиваля «Видеть музыку», который собирает выдающиеся оперные постановки ближнего и дальнего зарубежья.