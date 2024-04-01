Оппозиция лидирует на коммунальных выборах в Турции

На выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира по результатам первых подсчетов голосов побеждают оппозиционные кандидаты, передает Kazpravda.kz

Фото: ANKA

Кандидаты от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) лидируют на выборах мэров в ключевых городах Турции, включая Стамбул, Анкару и Измир, сообщает Дойче Велле.

Входящий в оппозицию мэр Стамбула Экрем Имамоглу набирает 51,05% голосов после подсчета 99,86% бюллетеней, пишет Daily Sabah. На втором месте кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мурат Курум с 39,6%.

В Анкаре также лидирует действующий мэр, оппозиционер Мансур Яваш, у него 60,34% голосов после обработки 99,66% бюллетеней. Его основной соперник, представитель ПСР Тургут Алтынок набирает 31,73%.

На выборах в Измире после обработки 99,09% бюллетеней первое место занимает представитель оппозиции Джемиль Тугай с 48,88%. В случае победы он сменит на посту мэра города своего однопартийца Тунча Сойера. Кандидат от ПСР Хамза Даг набирает 37,11% голосов.

Кандидаты от НРП, к которой принадлежат Имамоглу, Яваш и Тугай, в целом предварительно лидируют более чем в 20 провинциях по стране. Явка избирателей на коммунальных выборах в Турции составила 78,4%.