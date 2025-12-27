Определен проект повестки
Ербол Тишкамбаев
На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. Депутатам предлагается рассмотреть Соглашение об урегулировании прав собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года, а также Договор о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе от 1 декабря 2009 года и протоколы с изменениями в эти документы.