Согласно договору, казахстанская сторона приняла в аренду сроком на 49 лет земельные участки, на которых расположены четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства, принадлежащие Республике Казахстан. Соглашением предусмотрены обязательства по доведению этих объектов до уровня трех- или четырехзвездочных отелей. Правительством Республики Казахстан одобрены проекты протоколов, предусматривающие продление сроков выполнения обязательств казахстанской стороной, а также возможность привлечения инвесторов.

Кроме того, на пленарном заседании депутаты обсудят поправки Сената в Строи­тельный кодекс, Закон «О банках и банковской деятельности», а также в сферах цифровизации, транспорта, предпринимательства, регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства.