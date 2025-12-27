Определен проект повестки

Статьи,Парламент
119
Ербол Тишкамбаев

На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. Депутатам предлагается рассмотреть Соглашение об урегулировании прав собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года, а также Договор о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе от 1 декабря 2009 года и протоколы с изменениями в эти документы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно договору, казахстанская сторона приняла в аренду сроком на 49 лет земельные участки, на которых расположены четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства, принадлежащие Республике Казахстан. Соглашением предусмотрены обязательства по доведению этих объектов до уровня трех- или четырехзвездочных отелей. Правительством Республики Казахстан одобрены проекты протоколов, предусматривающие продление сроков выполнения обязательств казахстанской стороной, а также возможность привлечения инвесторов.

Кроме того, на пленарном заседании депутаты обсудят поправки Сената в Строи­тельный кодекс, Закон «О банках и банковской деятельности», а также в сферах цифровизации, транспорта, предпринимательства, регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства.

#мажилис #заседание #повестка

Популярное

Все
Труд – это шанс на новую жизнь
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
Три оси – одна проблема
Зимнее настроение
Для повышения качества первичной помощи
В объективе – снежный барс
Первородная природа пространства
С учетом потребностей рынка труда
Водопровод – за счет возвращенных активов
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Новоселье под Новый год
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Место работы – небо
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Зовет в горы Актас
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Голос мира
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

Комфортно, функционально, безопасно
Работа без формализма
Ментальное здоровье и человеческий капитал
Главное дело жизни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]