Определен режим казахстанско-туркменской государственной границы

Как отмечается в заключении к документу, соглашение направлено на установление правовой основы и урегулирования отношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе.

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Сенат на пленарном заседании одобрил принятое ранее Мажилисом Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Как отмечается в заключении к документу, соглашение направлено на установление правовой основы и урегулирования отношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе.

Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-туркменской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Республики Казахстан.

Согласно нормам соглашения, режим казахстанско-туркменской государственной границы определяется правилами, действующими на границе и в приграничных полосах, включающие в себя порядок содержания казахстанско-туркменской государственной границы, пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества, пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу. Также правилами регулируется осуществление полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами, ведение хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных и иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользование ими).

«Соглашение является бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон по дипломатическим каналам в письменной форме не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие», - говорится в заключении.