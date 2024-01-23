Определены победители соревнований Indoor Run Astana

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В соревнованиях помимо казахстанцев приняли участие около 120 спортсменов из Великобритании и России

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Определены победители соревнований Indoor Run Astana-2024 среди любителей по легкой атлетике, прошедших в столичном легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

Как отмечается, помимо других областей страны, в соревнованиях в престижном закрытом комплексе приняли участие около 120 спортсменов из Великобритании и России.

Результаты соревнований:

1000 метров (женщины):

1 - Айнур Кумарова (Астана) - 3,20,00;
2 - Экерт Наталья - (Тюмень, РФ) - 3,22,96;
3 - Мария Громова - (Петропавловск, СКО) - 3,24,14.

2000 метров (женщины):

1 - Ольга Саупе (Алматы) - 7,04,68;
2 - Гульмира Ғазизқызы (Астана) - 7,05,37;
3 - Диана Асауова (Караганды) - 7,05,79.

1 миля (мужчины):

1 - Дамир Абдрахманов (Астана) - 5,00,84;
2 - Мадияр Айтказин (Алматы) - 5,01,71;
3 - Дәулет Қабыкен (Астана) - 5,06,90.

3000 метров (мужчины):

1 - Илья Пузанов (Астана) - 9,16,72;
2 - Әкім Еркебай (Астана) - 9,19,43;
3 - Владимир Экерт (Тюмень, РФ) - 9,50,66.

Смешанная эстафета 4х200:

1 - Пожарные-спасатели (Пожарно-спасательная служба города Астаны);
2 - RUN RERUBLIC (Астана);
3 - RUNsCOOL (Астана).

 

#соревнования #победители #Indoor Run Astana

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