Определены сроки начала и завершения нового учебного года в РК

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Также утверждены даты и сроки каникул и экзаменов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принят приказ об определении сроков начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Приказом определено, что 2024-2025 учебный год в организациях среднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, начнется 1 сентября 2024 года и закончится 25 мая 2025 года включительно.

1 четверть продлится 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);

2 четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

3 четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);

в 1 классах дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);

4 четверть – 8 учебных недель.

Приказом также утверждены сроки итоговой аттестации:

- для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены – с 29 мая по 9 июня 2025 года;

- для обучающихся 11 (12) классов государственные выпускные экзамены – с 30 мая по 13 июня 2025 года.

- Для проведения итоговой аттестации обучающихся 9 (10) классов установлены следующие сроки:

1) письменный экзамен по математике (алгебре) – 29 мая 2025 года;

2) письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменной работы (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2025 года;

3) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 5 июня 2025 года;

4) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 10 июня 2025 года;

Для проведения итоговой аттестации обучающихся 11 (12) классов установлены следующие сроки:

1) устный экзамен по истории Казахстана – 30 мая 2025 года;

2) письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 3 июня 2025 года;

3) письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 6 июня 2025 года;

4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 12 июня 2025 года;

5) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения – 13 июня 2025 года.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официально опубликования.

#сроки #каникулы #учебный год #экзамены

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