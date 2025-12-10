Определились победители чемпионата Казахстана по стрельбе из лука
В Астане состоялся зимний чемпионат Казахстана по стрельбе из лука. Соревнования прошли во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Победители и призеры турнира
Классический лук
Мужчины
1. Ильфат Абдуллин
2. Александр Еременко
3. Алихан Мустафин
Женщины
1. Мадина Заемова
2. Самира Жумагулова
3. Александра Воропаева
Блочный лук
Мужчины
1. Андрей Тютюн
2. Егор Поляков
3. Акбарали Карабаев
Женщины
1. Эльмира Раисова
2. Виктория Лян
3. Диана Юнусова