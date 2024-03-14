Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

Немецкая «Боруссия» и испанский «Атлетико» последними завоевали путевки в восьмерку сильнейших, передает Kazpravda.kz

Изображение: uefa.com

Футболисты дортмундской «Боруссии» в ответном матче с нидерландским ПСВ на своем поле победили со счетом 2:0. Результат первой встречи – 1:1. Авторами голов стали Джейдон Санчо (3-я минута) и Марко Ройс (90+5), сообщает Интерфакс.

В другом противостоянии основное время ответного домашнего матча между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером» завершилось со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе хозяев отличились Антуан Гризманн (35-я минута) и Мемфис Депай (87-я минута), в составе итальянцев - Федерико Димарко (33).

В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти победу одержал «Атлетико» со счётом 3:2.

Ранее в четвертьфинал пробились «Арсенал», «Манчестер Сити» (оба – Англия), «Барселона», «Реал» (оба – Испания), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Бавария» (Германия).

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 15 марта.