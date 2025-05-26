Определился победитель Национальной школьной лиги по баскетболу

Спорт
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Финальный тур стал кульминацией масштабного республиканского проекта, охватывающего тысячи школ и миллионы учеников по всему Казахстану

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане завершился финальный этап Национальной школьной лиги по баскетболу. Соревнования прошли при поддержке Национального Олимпийского комитета Казахстана и собрали лучшие команды из разных регионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Победу в соревнованиях по баскетболу одержали ученики школы Далабазар (Туркестанская область). Серебряные медали завоевала Школа-гимназия №24 (Жамбылская область). На третью ступень пьедестала поднялись юные баскетболисты Школы-лицея №62 (Астана).

В церемонии награждения принял участие генеральный секретарь НОК Казахстана Алимжан Акаев.

"Проведение Национальной школьной лиги в преддверии Международного Олимпийского дня имеет особое значение. Это не просто спортивные соревнования, а важный шаг в формировании у подрастающего поколения тех ценностей, которые лежат в основе олимпийского движения - стремления к совершенству, уважения друг к другу и честности. Мы убеждены, что именно через такие инициативы можно заложить прочную основу для здорового и активного общества", - сказал Алимжан Акаев.

Национальная школьная лига в 2025 году проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Международному Олимпийскому дню, который празднуется 23 июня. Это подчёркивает важность проекта в контексте формирования олимпийских ценностей, отметили в НОК.

В программу Национальной школьной лиги вошли различные виды спорта: настольный теннис, баскетбол, волейбол, тогызкумалак, футзал, лёгкая атлетика, гандбол, асык ату, шахматы, футбол.

#победитель #баскетбол #Национальная школьная лига

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