Опреснительный завод начали строить в Мангистау
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Ежегодно частое отсутствие питьевой воды в летний период вызывало недовольство местных жителей
По акту надзора прокуратуры Каракиянского района инвестору в лице ТОО «Алека» акиматом передан земельный участок в селе Курык площадью 5 га для строительства завода по производству питьевой воды на 5 000 м3/сутки, сообщает Kazpravda.kz
На сегодня пробурено 20 скважин завода, идет работа по проверке солености воды.
Ранее питьевой водой жители села обеспечивались ТОО «Опреснительный завод Каспий», расположенном в городе Актау.
Ежегодно частое отсутствие питьевой воды в летний период вызывало недовольство жителей, добавили в прокуратуре.