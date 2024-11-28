Опреснительный завод начали строить в Мангистау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По акту надзора прокуратуры Каракиянского района инвестору в лице ТОО «Алека» акиматом передан земельный участок в селе Курык площадью 5 га для строительства завода по производству питьевой воды на 5 000 м3/сутки, сообщает Kazpravda.kz

На сегодня пробурено 20 скважин завода, идет работа по проверке солености воды.

Ранее питьевой водой жители села обеспечивались ТОО «Опреснительный завод Каспий», расположенном в городе Актау.

Ежегодно частое отсутствие питьевой воды в летний период вызывало недовольство жителей, добавили в прокуратуре.