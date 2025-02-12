Опубликован анонс выступлений казахстанцев на Азиаде-2025

Спорт
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Olympic.kz представил расписание выступлений казахстанских спортсменов на 12 февраля. В этот день наши атлеты поборются за медали в лыжных гонках, фигурном катании, ски-альпинизме, передает Kazpravda.kz

Фото: Фото: Турар Казангапов / НОК Казахстана

Вид спорта: Керлинг. Женщины. Групповой раунд

Кто: Южная Корея - Казахстан; Казахстан - Таиланд

Начало: 06.00; 16.00

Вид спорта: Керлинг. Мужчины. Групповой раунд

Кто: Кыргызстан - Казахстан

Начало: 11.00

Вид спорта: Женский хоккей, финальный раунд 

Кто: Команда Казахстана 

Начало: 07.00

Вид спорта: Ски-альпинизм. Смешанная эстафета. Квалификация и финал

Кто: Команда Казахстана

Начало: 07.30

Вид спорта: Лыжные гонки, мужчины и женщины. Эстафетные гонки 

Кто: Команды Казахстана

Начало: 08.00; 10.00

Вид спорта: Фигурное катание. Женщины, короткая программа; танцы на льду, произвольный танец

Кто: Софья Самоделкина, София Фарафонова, Бойсангур Датиев, Гаухар Наурызова

Начало: 10.30; 15.00

#Спорт #анонс #Азиада-2025

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