Опубликован анонс выступлений казахстанцев на Азиаде-2025

Olympic.kz представил расписание выступлений казахстанских спортсменов на 12 февраля. В этот день наши атлеты поборются за медали в лыжных гонках, фигурном катании, ски-альпинизме, передает Kazpravda.kz
Вид спорта: Керлинг. Женщины. Групповой раунд
Кто: Южная Корея - Казахстан; Казахстан - Таиланд
Начало: 06.00; 16.00
Вид спорта: Керлинг. Мужчины. Групповой раунд
Кто: Кыргызстан - Казахстан
Начало: 11.00
Вид спорта: Женский хоккей, финальный раунд
Кто: Команда Казахстана
Начало: 07.00
Вид спорта: Ски-альпинизм. Смешанная эстафета. Квалификация и финал
Кто: Команда Казахстана
Начало: 07.30
Вид спорта: Лыжные гонки, мужчины и женщины. Эстафетные гонки
Кто: Команды Казахстана
Начало: 08.00; 10.00
Вид спорта: Фигурное катание. Женщины, короткая программа; танцы на льду, произвольный танец
Кто: Софья Самоделкина, София Фарафонова, Бойсангур Датиев, Гаухар Наурызова
Начало: 10.30; 15.00