Опубликован график работы ЦОНов в праздничные дни

В связи с празднованием Дня независимости ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 16 декабря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Правительство для граждан».

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В понедельник, 18 декабря, с 9:00 до 13:00 граждан будут принимать только дежурные центры обслуживания населения.

Со вторника 19 декабря ЦОНы будут работать в обычном режиме.

В госкорпорации напомнили, что центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу – с 9:00 до 13:00.