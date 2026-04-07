Компания BYD стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, поставив 2,56 миллиона машин в период с августа 2024 по август 2025 года

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Это позволило китайскому автогиганту значительно опередить конкурентов - Geely и Tesla - и наглядно продемонстрировало, насколько стремительно меняется глобальная расстановка сил на рынке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Данные, собранные SNE Research, учитывают как полностью электрические машины (BEV), так и подключаемые гибриды (PHEV).

Отрыв BYD от конкурентов оказался весьма значительным. Ее результат - 2,56 миллиона машин - почти вдвое превышает показатели Geely и существенно опережает Tesla (985 тысяч). Это закрепило за компанией статус мирового лидера по итогам года.

Рейтинг также подчеркивает мощь китайского автопрома. Помимо BYD и Geely, в десятку крупнейших вошли: SAIC Motor, Changan Automobile и Chery.

Сильный внутренний спрос, масштабное производство и тесная интеграция цепочек поставок позволили китайским компаниям расти быстрее многих западных конкурентов.

Лидерство Китая не ограничивается внутренним рынком. Китайские производители электромобилей активно наращивают экспорт, укрепляя позиции в сфере «зеленых» технологий по всему миру.

Особенно заметно их присутствие в странах Латинской Америки и Азии. При этом глобальная торговая ситуация постепенно меняется в пользу Китая: ряд стран смягчает ограничения на импорт китайских электромобилей, стремясь ускорить переход к экологически чистому транспорту.

Развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и части Европы все чаще делают выбор в пользу доступных китайских электромобилей, отдавая приоритет цене и доступности, а не протекционизму. Это еще больше ускоряет международную экспансию китайских брендов.

Хотя Tesla остается самым высокоранжированным американским производителем, ее третье место показывает, насколько усилилась конкуренция. В топ-10 также входят: Volkswagen, BMW и Stellantis. Однако их объемы продаж заметно уступают лидерам из Китая.

Иными словами, рынок электромобилей все меньше напоминает историю о технологическом прорыве Кремниевой долины и все больше — соревнование производственных масштабов. И на данный момент именно Китай выигрывает эту гонку.