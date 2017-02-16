Опубликованы результаты допинг-тестов казахстанских биатлонистов
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы опубликовал результаты допинг-тестов казахстанских биатлонистов с чемпионата мира в Австрии, сообщает Kazpravda.kz.
"Друзья, только что мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) – допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные! Как я и говорил ранее, ребята чисты! Я с самого начала нашей команде верил и, конечно, очень рад, что они не подвели. Повторюсь, что на будущее это всем нам серьезный, большой урок. А вот так выглядит документ от WADA, посмотрите, под номерами зашифрованы имена наших спортсменов", – написал Мухамедиулы на своей странице в Facebook, выложив фотографии документов.
Напомним, 9 февраля казахстанских биатлонистов, поехавших на чемпионат мира в Австрии, задержала местная полиция. Наших спортсменов заподозрили в употреблении запрещенных препаратов. Сотрудники государственной криминальной полиции Тироля произвели обыск в гостинице, где расположилась команда Казахстана перед соревнованиями.
Ранее ситуацию вокруг допинг-скандала прокомментировал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ельсияр Канагатов, который отметил, что в этой ситуации виноват врач сборной.