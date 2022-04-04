Колонка обозревателей
Опять двойка
Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске горожане обсуждают новость: владельцы автомобилей написали заявление в полицию на главу местной исполнительной власти Жаксылыка Омара. Приложением пошли фото и видео городских дорог, убитых в хлам. Яма на яме!

По мнению водителей, аким является нарушителем закона о местном государственном управлении и самоуправлении, не исполняет обязанности как минимум в части контроля за ремонтом и содержанием дорог. Соцсети и форумы завалены кадрами с красноречивыми комментариями: «Асфальт растаял вместе со снегом», «Объехать ямы нереально», «Работаю на одни запчасти»...

В Сети в открытом доступе есть бюджет Усть-Каменогорска за 2021 год, где каждый может увидеть как доходы, так и расходы. На капитальный и средний ремонт дорог было выделено 2,5 млрд тенге, плюс столько же – на их функционирование. Итого больше 5 млрд тенге. Специально потратила время – проехала по 14 участкам (15 км), которые в акимате презентовали как отремонтированные. Не нашла ни одного, где бы после зимы не появились трещины, ямы, выбоины. Спрашивается, куда ушли миллиарды?!

В поселке Ахмирово жители отремонтированной (!) улицы вообще попали как кур в ощип. Подрядчик закатал в асфальт водоотводной арык – в буквальном смысле закатал. И сейчас, весной, когда снег начал таять, дома поплыли. Руководитель областного филиала РОО «Әділдікжолы» Адил Пшенов заявил СМИ: освоенная на этом участке сумма в 347 млн тенге кратно превышает стоимость работ на таких отрезках по данной спецификации. Для примера он привел ремонт похожего участка в поселке Тарбагатайского района, стоивший 38 млн тенге. «Жителям причинен материальный и моральный ущерб, – заключил общественник. – Усматривается определенная коррупционная схема».

В марте эмоциональный пост выложил в соцсетях алматинец Адил Ибраев – известный журналист, руководитель Республиканского центра научно-технической экспертизы. «Оказался через много лет в родном Усть-Каменогорске и страшно удивился беспределу, – поделился он в соцсетях. – Тротуа­ры все во льду, снег не убирают… Деньги на уборку тротуаров выделены, и немалые, где они? Такое впечатление, что у чиновников и депутатов маслихата полное равнодушие к тому, что происходит. Местные акимы пешком тут вообще не ходят? Дома в центре все обшарпанные, лица у земляков грустные».

А до этого в суд на акима города и отдел ЖКХ подавали жители района Аблакетка – требовали наладить работу общественного транспорта. Другая группа горожан инициировала онлайн-петицию с требованием отставки Жаксылыка Омара как градоначальника, который, по их убеждению, не справляется с должностными обязанностями. «Город приходит в упадок во многих социальных сферах, в первую очередь в развитии городской инфраструктуры, – значится в петиции. – Бюджетные расходы в последние годы росли значительными объемами и должны были дать качественное улучшение городской среды, повышение качества жизни усть-каменогорцев. Однако этого не произошло».

Если сложить эти эпизоды воедино, картина складывается невеселая. Горожане, образно говоря, выставляют главе местной исполнительной власти жирную «двойку». В тексте петиции авторы с возмущением вспомнили, как в тяжелый пандемийный 2020-й колоссальные деньги без конкурса по спецпорядку ушли на цели, которые ничем не улучшили жизнь горожан. Например, на подсветку зданий в центре города, стоившую бюджету несколько сотен миллио­нов тенге.

«В 2021 году бюджет Усть-Каменогорска был 93 «ярда», в 2022-м – 70 «ярдов», – написал на городском форуме пользователь под ником Шыгыс. – В полиции должны поработать с заявлением, поступившим на акима города, и ответить, почему при таких деньгах город деградирует».

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