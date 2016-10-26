Опять придется подождать

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
фото с сайта strategy2050.kz
Сроки сдачи в эксплуатацию самого длинного в стране тоннеля снова переносятся. На этот раз достроить его обещают в следующем году. Еще год назад пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, оперативно отреагировав на публикацию «Затяжной тоннель» («Казахстанская правда», 11 ноября 2015 года), заверяла наших читателей, что сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2016 году. Выполнить обещание не удалось. Не надо быть специалистом, чтобы увидеть очевидное: за оставшиеся до конца года пару месяцев завершить строительно-монтажные работы при всем желании не удастся.

По информации специалиста по тоннелям компании-подрядчика Зеки Сатиджиоглу, в правом тоннеле осталось пробить 280 метров, в левом – 18. На сроках строительства сказалось то, что изначальный проект прокладки поменяли уже после того, как прошел конкурс по определению подрядчика. В первоначальном проекте тоннеля не было. Идея его возведения появилась уже в процессе строительства транспортного коридора. Она сводилась к сооружению самого длинного в Казахстане путепровода из двух веток протяженностью порядка 800 метров. В тоннелях предусмотрены освещение, системы вентиляции, видеонаблюдения и пожарной безопасности. Осуществление проекта позволит не только сократить затраты на зимнее содержание дороги, но и уменьшит в два раза ее уклон.

Изначально же здесь планировалось прокопать в горном массиве выемку глубиной 50 метров, чтобы понизить градус подъема дорожного полотна на перевале. Инициатива строительства тоннеля исходила от иранских инженеров, имеющих опыт подобного строительства в ряде стран мира. Они доказали, что выемка на участке дороги с бесконечными метелями превратится в снегосборник и потребует серьезных эксплуатационных расходов для уборки заносов. Заторы от этого не только не уменьшатся, но станут настоящей головной болью.

Эти аргументы, как и предложение иранских специалистов, одобрил заказчик проекта – Министерство транспорта и коммуникаций РК. При этом особо оговаривалось, что на сроках проведения работ изменения в проекте не отразятся, да и стоимость останется прежней. Столь оптимистичные прогнозы на поверку оказались прежде­временными. Предварительные геологические исследования не совпали с фактической ситуацией. Уже при проведении работ специалисты иранской АОЗТ «Дена Рахсаз Констракшн» столкнулись с очень рыхлыми породами и большим объемом родниковых вод, и понадобилась дополнительная гидроизоляция, чтобы кровля тоннеля не представляла собой решето. Как результат, объем работ увеличился настолько, что сроки сдачи тоннеля в очередной раз переносятся. Автомобилисты же вынуждены будут как минимум еще одну зиму рисковать, отправляясь в путь через перевал Шакпак-баба, печально известный своими снежными заносами.

Сроки окончания строительства тоннеля сдвинуты еще на один год. А вот остальная часть трансмагистрали, которая проходит через Южно-Казахстанскую область, строится по графику. До конца этого года обещают официально открыть движение транспорта по всем направлениям участка международной магистрали Западная Европа – Западный Китай. Его протяженность 454 километра. Местные предприниматели активно обживают обочины, развивая вдоль отстроенного автобана бизнес. Повсеместно строятся кемпинги, станции технического обслуживания, кафе и гостиницы.

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