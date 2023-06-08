Опыт Астанинского хаба госслужбы был представлен на международной платформе ООН

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На 21-й сессии ООН Комитета высокого уровня по сотрудничеству Юг-Юг председателем Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алиханом Байменовым был презентован опыт по теме «Восточная Европа и СНГ: цифровизация как акселератор восстановления после пандемии и сотрудничество для повышения качества госслужбы».

В своем видеообращении Алихан Байменов подчеркнул, что «для правительств крайне важно разработать продуманную стратегию, способствующую партнерству, социальной сплоченности и устранению цифрового разрыва».

«Для инклюзивности цифровых изменений, необходим подход с участием всего общества. Таким образом, правительства могут развивать передовые госуслуги, расширять межведомственное сотрудничество и укреплять цифровые экосистемы», – отметил он.

Кроме того, «прорывные технологии должны быть сформированы таким образом, чтобы обеспечить прозрачное и открытое принятие решений, исключающее любые возможные злоупотребления, и тем самым обеспечить права и свободы граждан», – сказал Байменов.

Тематическая дискуссия 21-й сессии была посвящена вопросам ускорения восстановления после пандемии (COVID-19) и реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на основе сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.

#казахстан #ООН #госслужба #мир

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