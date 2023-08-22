«Ордабасы» упрочил лидерство

В минувшие выходные прошли игры XX тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги, которые были посвящены воспитаннику карагандинского футбола Эдуарду Сону.

Эдуард Васильевич в 1979 году поступил в спорт­интернат Алматы, после чего попал сначала в дубль, а затем и в основной состав «Кайрата». Службу в армии проходил в составе смоленской «Искры», после чего получил приглашение от украинского «Днепра», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка СССР. В сезоне 1990 года стал лучшим бомбардиром клуба, забив 10 мячей (23 матча). С 1980 по 1985 год выступал за юношеские и молодежную сборные Союза. В начале 90-х перебрался во Францию, где играл за «Газелек», «Перпиньян» и «Роан».

А теперь перейдем к национальному первенству. В матче центрального тура в Шымкенте «Ордабасы», который семимильными шагами идет к чемпионству, принимал «Кайрат» и вырвал победу лишь на 97-й добавленной минуте, когда единственный мяч в игре забил хорват Бернардо Матич. Стоит отметить, что в ворота алматинцев еще на 76-й минуте был назначен пенальти, который не смог реализовать капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген.

Еще один интересный пое­динок состоялся в Актобе, где местный одноименный клуб принимал костанайский «Тобол» и завершил встречу вничью 1:1. Напомним, что на прошедшей неделе обе дружины выступали в еврокубках. И если «Актобе» завершил сезон в международных турнирах, то тоболовцы пробились в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Продолжает хромать как в еврокубках, так и местном первенстве столичная «Астана», которая принимала на своей арене кызылординский «Кайсар» и завершила встречу со счетом 1:1. Надеемся, что дела у все еще действующего чемпиона скоро поправятся, и он все же продемонстрирует весь свой потенциал в том числе и в турнирах Старого Света.

В оставшихся играх были зафиксированы следующие результаты: талдыкорганский «Жетысу» принимал у себя «Мактаарал» из Туркестанской области и уступил со счетом 0:1; «Аксу» из Павлодарской облас­ти неожиданно разгромил гостивший у него «Атырау» – 4:1; петропавловский «Кызылжар» добился выездной победы над актауским «Каспием» – 2:1 и, наконец, карагандинский «Шахтер» дома обыграл кокшетауский «Окжетпес» со счетом 2:0.