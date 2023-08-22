«Ордабасы» упрочил лидерство

Спорт
82
Аскар Бейсенбаев

Клуб из Шымкента лишь в добавленное время вырвал победу у алматинского «Кайрата».

фото ФК «Ордабасы»

В минувшие выходные прошли игры XX тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги, которые были посвящены воспитаннику карагандинского футбола Эдуарду Сону.

Эдуард Васильевич в 1979 году поступил в спорт­интернат Алматы, после чего попал сначала в дубль, а затем и в основной состав «Кайрата». Службу в армии проходил в составе смоленской «Искры», после чего получил приглашение от украинского «Днепра», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка СССР. В сезоне 1990 года стал лучшим бомбардиром клуба, забив 10 мячей (23 матча). С 1980 по 1985 год выступал за юношеские и молодежную сборные Союза. В начале 90-х перебрался во Францию, где играл за «Газелек», «Перпиньян» и «Роан».

А теперь перейдем к национальному первенству. В матче центрального тура в Шымкенте «Ордабасы», который семимильными шагами идет к чемпионству, принимал «Кайрат» и вырвал победу лишь на 97-й добавленной минуте, когда единственный мяч в игре забил хорват Бернардо Матич. Стоит отметить, что в ворота алматинцев еще на 76-й минуте был назначен пенальти, который не смог реализовать капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген.

Еще один интересный пое­динок состоялся в Актобе, где местный одноименный клуб принимал костанайский «Тобол» и завершил встречу вничью 1:1. Напомним, что на прошедшей неделе обе дружины выступали в еврокубках. И если «Актобе» завершил сезон в международных турнирах, то тоболовцы пробились в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Продолжает хромать как в еврокубках, так и местном первенстве столичная «Астана», которая принимала на своей арене кызылординский «Кайсар» и завершила встречу со счетом 1:1. Надеемся, что дела у все еще действующего чемпиона скоро поправятся, и он все же продемонстрирует весь свой потенциал в том числе и в турнирах Старого Света.

В оставшихся играх были зафиксированы следующие результаты: талдыкорганский «Жетысу» принимал у себя «Мактаарал» из Туркестанской области и уступил со счетом 0:1; «Аксу» из Павлодарской облас­ти неожиданно разгромил гостивший у него «Атырау» – 4:1; петропавловский «Кызылжар» добился выездной победы над актауским «Каспием» – 2:1 и, наконец, карагандинский «Шахтер» дома обыграл кокшетауский «Окжетпес» со счетом 2:0.

#Спорт #чемпионат #футбол #Ордабасы #Премьер-лига

Популярное

Все
«Ордабасы» упрочил лидерство
Время говорить об Абае
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Токаев выразил соболезнования Путину
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Цена на арабику упала до минимума
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Такая «натура» совсем ни к чему
«Субботник» для отвода глаз
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Чемпионат мира по тогызкумалаку пройдет в Алматы
VI фестиваль национальных видов спорта пройдет в Астане
Какие культурно-спортивные мероприятия пройдут на этой неде…
"Аль-Наср" подписывает нового звездного партнера для Роналду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]