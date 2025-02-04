Организатор финпирамиды в Павлодаре тратила на себя деньги вкладчиков

За три месяца её деятельность распространилась на территории трех регионов РК

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Департамент АФМ по Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего 3 месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, её деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.

Установлено, что подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить деньги для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней.

«В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретённый товар, а подозреваемая обналичивала деньги и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и т. д.). В результате подозреваемой вовлечено более 150 лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 млн тенге», - сообщили в АФМ.

Сообщается, что на незаконно полученные средства подозреваемой приобретены два авто марки Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложен арест.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что в 2024 году Агентством ликвидировано 42 финансовые пирамиды, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, ущерб возмещен на сумму свыше 13 млрд тенге, конфисковано имущество на сумму 287 млн тенге.