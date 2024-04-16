Организатор притона пытался подкупить полицейского в Кокшетау
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Местный житель пойман на попытке дать взятку полицейскому, чтобы избежать наказания за организацию притона, передает Kazpravda.kz
Сотрудниками управления собственной безопасности по предоставленной подразделением по борьбе с организованной преступностью информации, при передаче денег с поличным задержан 44-летний гражданин С.
Начато досудебное расследование за дачу взятки и организацию или содержание притона для занятия проституцией и сводничество.
Ранее бордель и подпольные казино накрыли в «Хоргосе».